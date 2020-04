Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble sono fidanzati? Chi sono le compagne dei tre tenori de Il Volo?

Il Volo è un trio di tenori diventato famosissimo nel mondo oltre che in Italia. Nati nel programma Ti Lascio Una Canzone di Antonella Clerici, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble all’epoca erano poco più che bambini. Da quel momento sono cresciuti sia artisticamente che personalmente. Oggi li vediamo come uomini adulti che calcano i palcoscenici più famosi del mondo come l’Arena di Verona e grandi hall americane ed europee. Ma cosa sappiamo sulle loro fidanzate? I loro cuori sono impegnati oppure no?

Chi è la fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo?

Gianluca Ginoble è considerato il bello de Il Volo. Affascinante occhi profondi e sguardo conturbante. Ha una fidanzata? La risposta è forse. Spieghiamoci meglio. Alcuni mesi fa, ospite a Verissimo con Silvia Toffanin, Gianluca aveva spiegato che il suo cuore era impegnato. Dopo moltissimi flirt e storie con diverse donne, il cuore di Ginoble pare sia impegnato da una bellissima donna, Francesca, anche lei abruzzese come lui. Della fidanzata di Gianluca però non sappiamo altro. Non compare sui social e per questo non possiamo dire con certezza se i due stiano ancora insieme oppure no.

Chi è la fidanzata di Ignazio Boschetto?

Ignazio Boschetto dal canto suo, fino a poco tempo fa sapevamo che aveva una fidanzata. Alessandra Di Marzio. La ragazza lo seguiva anche nei tour in giro per il mondo e sono stati spesso paparazzati insieme. Ignazio però è sempre stato quello più riservato e la sua vita privata la tiene per sé. Tuttavia sulla sua fidanzata sapevamo almeno chi fosse, riccia e bionda, studentessa, ma da qualche tempo a questa parte non si erano più visti insieme e quindi si ipotizzava che i due non fossero più una coppia.

Chi è la fidanzata di Piero Barone?

Piero Barone è fidanzato? Anche lui, come gli altri membri de Il Volo è molto riservato in merito alla sua vita privata, ma sappiamo che anche lui ha avuto una fidanzata anche se ora pare che sia finita. Pare che abbia frequentato per un po’ Valentina, figlia dell’allenatore della Juve, ma oggi invece forse si frequenta con Veronica Ruggeri, conduttrice de Le Iene. A spoilerare la loro storia d’amore è stato Chi che li ha beccati in giro. Ma i due non hanno assolutamente ufficializzato la loro storia.

Anche Veronica infatti, pare abbia chiuso una storia diversi mesi fa. Quindi per rispetto all’ex compagno, Stefano Corti, forse stavano aspettando. Tuttavia non sappiamo anche in questo caso se i due stanno insieme veramente o se la storia è già finita. Tutto perché anche Piero, come gli altri tenori de Il Volo è super riservato.