Jo Squillo ammette: ‘Ho attraversato tanto dolore’, la confessione inedita

In una recente intervista per Chi sui social, la famosissima Jo Squillo ha ammesso di aver attraversato un periodo ricco di colore: ecco perché.

Seppure sempre gioiosa e con il sorriso sulle labbra, in una recente intervista per ‘Chi’, Jo Squillo ha raccontato di aver attraversato un periodo non molto facile. E, soprattutto, un periodo ricco di dolore. Come ben sapete, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono davvero tantissimi i settimanali che intrattengono i loro lettori con dirette-interviste social. È il caso del giornale di Alfonso Signorini. Che, costantemente e quotidianamente, ci offre dei personaggi davvero speciali. Pochissimo fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di Giulia Molino, la finalista di Amici 19 che ha svelato della promessa speciale fatta insieme a Gaia Gozzi. Adesso, invece, vi parleremo della famosa Jo Squillo. Collegata direttamente dal terrazzo della sua casa, l’esperta di moda ha spiegato per quale motivo è solita organizzare dei ‘party’ per fare compagnia ai suoi sostenitori durante questa quarantena.

Jo Squillo: ‘Ho attraversato tanto dolore’, cosa le è successo

In queste ultime settimane di quarantena, Jo Squillo ha pensato di organizzare dei fantastici e divertentissimi ‘party’ sul terrazzo della sua abitazione. Ma perché? A rivelare ogni cosa è la diretta interessa. Che, in una recente intervista social per ‘Chi’, ha spiegato dettagliatamente perché ha deciso di ‘intraprendere’ questa strada per fare compagnia ai suoi sostenitori. L’esperta di moda, infatti, ha raccontato di essere consapevole del periodo difficile e particolare che tutti noi stiamo attraversando ed è per questo motivo che, da artista, si è sentita di fare qualche azione. ‘Ho passato il primo periodo a fare torte, a cucinare e a pulire’, inizia a raccontare la cantautrice alla giornalista del settimanale. Fino a quando, dopo aver sentito le sue amiche piangere e disperarsi per quanto stava accadendo, ha deciso di agire in un altro modo. Anche perché, come raccontato dalla diretta interessata, la bella Squillo sa cosa significa il dolore e, perciò, ha pensato a qualcosa di geniale.

‘Tu sai che io ho attraversato tanto dolore. Io ho avuto un doppio lutto di mamma e papà nel giro di un mese. So, quindi, la tragedia del giro degli ospedali’, queste le parole di Jo Squillo per descrivere il periodo difficile che ha vissuto. E, soprattutto, da dove è partita l’iniziata ‘Jo in the House’.