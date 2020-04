Le Iene tornano in tv, ma con una novità: cosa cambierà nello show, che sarà trasmesso a partire da martedì 21 aprile su Canale 5.

Tra le numerose trasmissioni sospese momentaneamente a causa dell’emergenza Coronavirus, c’è anche le Iene Show. Il programma Mediaset è stato uno dei primi a essere interrotti, il 7 marzo, a causa di un caso di Covid-19 all’interno della redazione ( si tratta del giornalista Alessandro Politi). A distanza di un mese e mezzo circa, Le Iene sono pronte a ricominciare, ma in una versione del tutto nuova. Una versione inevitabilmente adattata al momento e alle restrizioni imposte dal Governo. E uno dei cambiamenti a cui assisteremo riguarda proprio i conduttori: niente Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, almeno per quanto riguarda le prime puntate della trasmissione. La coppia verrà introdotta quanto prima, fa sapere l’ideatore del programma Davide Parenti. Nel frattempo, ecco chi condurrà lo show.

Martedì 21 aprile 2020 tornerà in onda uno dei programmi Mediaset più amati di sempre. Si tratta de Le Iene Show, che torneranno in prima serata, in una versione del tutto nuova. Una versione che si è dovuta adeguare alle norme di sicurezza del momento. Davide Parenti, in un’intervista a Tv sorrisi e Canzoni, spiega che la trasmissione sarà presentata come se fosse un’enorme piattaforma virtuale, simile a Skype o Zoom. Inizialmente, si tornerà in onda una sera a settimana, per poi tornare ai due appuntamenti consueti. Ma la grande novità del ritorno riguarda i conduttori dello show. Non ci saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Almeno, non dalla prima messa in onda. Saranno invece i vari giornalisti de Le Iene a presentare lo show. Si partirà dal trio maschile per la prima puntata, formato da Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma. A dare ‘il cambio’ ci penserà il trio di donne, Nina Palmeri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Ad annunciare il ritorno, anche una serie di post pubblicati sui social ufficiali della trasmissione:

Ma Parenti assicura che la coppia formata da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino tornerà quanto prima. Intanto, i fan possono gioire per il ritorno di una delle trasmissioni più seguite di sempre, interrotta proprio lo scorso marzo, dopo la scoperta di un caso positivo di Coronavirus tra i collaboratori dello show. Amici de Le Iene, si riparte: martedì 21 aprile, save the date!