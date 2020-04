Miriam Leone, messaggio da brividi: “È un compleanno che non dimenticherò mai”, il post su Instagram in occasione dei suoi 35 anni.

Tra le vincitrici del concorso di Miss Italia, lei è una delle più amate di sempre. Parliamo di Miriam Leone, la siciliana dalla chioma rossa eletta la più bella di Italia nel 2008. Da quell’anno, Miriam è entrata nel cuore dei fan, per non uscire più. Oggi attrice talentuosa e di successo, la Leone è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram, dove ha ben 1 milione e 100 mila followers. Ed è proprio sul suo profilo che, qualche ora fa, Miriam ha pubblicato un post che non è passato inosservato. In occasione del suo 35esimo compleanno, l’attrice ha pubblicato uno scatto in cui era solo una bambina, intenta a soffiare una candelina. Una foto ricordo dolcissima, alla quale Miriam accompagna parole da brividi. Diamo un’occhiata.

Miriam Leone, messaggio da brividi per il suo compleanno: “Siamo isolati, ma non siamo soli, mai”

“È un compleanno che non dimenticherò mai, un viaggio dentro chi sono, chi sono stata e la donna che voglio diventare”. È con queste parole che Miriam Leona descrive il suo il giorno del suo compleanno. Oggi, 14 aprile 2020, la bellissima Miss compie 35 anni. Un compleanno senz’altro particolare, data la situazione terribile che stiamo vivendo in Italia. Ma quello di Miriam è un messaggio positivo: “Siamo isolati, ma non siamo soli, mai”, scrive l’attrice, ringraziando di cuore tutti coloro che le sono stati accanto in questo giorno di festa. Ecco il post, apparso qualche ora fa sul profilo Instagram della Leone:

Eh si, Miriam era bellissima già da piccola. Il post della Leone è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti dei followers, tra i quali spuntano anche alcuni volti noti, come Giorgia e Laura Chiatti:

E voi, avete fatto gli auguri di compleanno alla bellissima Miriam Leone? Correte sul profilo dell’ex Miss Italia, siete ancora in tempo!