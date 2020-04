Paola Di Benedetto, il commento su un ex concorrente del GF Vip: “Mi ha offeso dal nulla”; ecco di chi si tratta.

Si è conclusa mercoledì la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione ricca di colpi di scena ed emozioni. La più grande, quella vissuta dalla vincitrice assoluta di questa edizione, Paola Di Benedetto. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha battuto tutti i finalisti: per ultimo, Paolo Ciavarro, arrivato secondo. Di Paola la gente ha apprezzato la semplicità, l’educazione e la dolcezza, oltre all’innegabile bellezza, mai volgare. E in un’intervista rilasciata a Leggo, la vincitrice del GF Vip si è raccontata a cuore a aperto, ripercorrendo i momenti più salienti della sua avventura all’interno della Casa. Non sono mancati commenti su alcuni dei suoi ex coinquilini, tra cui Antonio Zequila. I due nella casa non sono andati particolarmente d’accordo. Ecco cosa ne pensa la Di Benedetto.

Paola Di Benedetto su un ex concorrente del GF Vip: “Mi ha offeso dal nulla”, si tratta di Antonio Zequila

Paola Di Benedetto è la vincitrice del Grande Fratello Vip 4. Una vittoria a sorpresa, dal momento che tra i finalisti c’era chi era partito favorito. Ma Paola ha conquistato la maggior parte dei telespettatori, che hanno deciso di votarla per portarla alla vittoria. Un percorso nella Casa, quello della Di Benedetto, ricco di emozioni e momenti intensi, ma non sono mancate le discussioni. In particolare, è con Antonio Zequila che l’ex Madre Natura è entrata più volte in conflitto. Intervistata da Leggo, la vincitrice del GF Vip ha spiegato cosa è accaduto al loro rapporto. Un rapporto che era iniziato bene, ma che si è poi incrinato improvvisamente: “Eravamo molto amici, è bastato un piccolo fraintendimento e sono uscite cose poco carine da entrambi i lati. Quello che più mi ha ferita è che dal nulla mi ha offesa dicendomi che non so fare nulla, non valgo niente e stavo al GF solo per le docce”. Parole forti che hanno ferito Paola, che sostiene che quella sia proprio la reale opinione che Zequila ha di lei. “Da lì in poi è andata sempre peggio”, conclude l’ex Madre Natura.

Insomma, un rapporto ‘particolare’ quello tra Paola e Antonio, che all’inizio della loro avventura sembravano essere davvero amici. Riusciranno mai a chiarirsi a telecamere spente e a ritrovare l’armonia? Staremo a vedere. Intanto, voi da che parte state?