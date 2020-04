Adesso è ufficiale, Uomini e Donne ritorna in onda lunedì 20 Aprile con una novità davvero clamorosa: ecco di che cosa si tratta.

Sapevamo che sarebbe ritornato e, in effetti, è stato proprio così. Dopo la sospensione improvvisa, Uomini e Donne è pronto a ritornare in onda. Se n’è discusso e parlato parecchio, è vero. Eppure, soltanto adesso, ne abbiamo la conferma. Il dating show di Canale 5 sarà trasmesso nuovamente da lunedì 20 Aprile. Ebbene si. Dalla settimana prossima, quindi, potremo assistere nuovamente a tutte le vicende dei protagonisti del programma. C’è una novità, però. Anzi, per dirla meglio, una clamorosa novità in arrivo. Perché, com’è giusto che sia, a causa dell’emergenza Coronavirus, non è possibile mettere in scena la versione ‘classica’ del Trono Over e quello dei Giovani. Ed è per questo motivo che Maria De Filippi e company hanno pensato a qualcosa di davvero geniale. A rivelare ogni cosa è stato il profilo social ufficiale del programma. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne in onda da Lunedì 20 Aprile con una clamorosa novità

Siete pronti al ritorno di Uomini e Donne? Decisamente si! Anche perché, come dicevamo precedentemente, è in arrivo una clamorosa novità in arrivo. Fino a fine stagione, molto probabilmente, assisteremo ad una versione del tutto nuova ed inedita del famoso dating show di Canale 5. A causa dell’emergenza Coronavirus, non è assolutamente possibile ritornare alla versione tradizionale del programma. Esterne e spostamenti per raggiungere lo studio televisivo di Cinecittà sono cose che, almeno per il momento, non sono possibili mettere in pratica. Tuttavia, c’è sempre spazio per l’amore. È proprio per questo motivo che Maria De Filippi, con tutto il suo incredibile staff, ha pensato a qualcosa di speciale. Diamoci uno sguardo insieme.

La scrittura. Ebbene si. Sarà proprio questa la ‘nuova’ arma che tutti i corteggiatori di Giovanna Abate e Gemma Galgani hanno a disposizione per conquistarle. Badate bene, come sottolinea la stessa padrona ci casa, ‘a loro rischio e pericolo’. C’è la possibilità che le aspettative delle due troniste non corrispondano affatto alla realtà. O che, addirittura, il ‘mittente’ di fantastici messaggi abbia intenzione di giocare un po’. ‘La scrittura è diventata la sostanza’, termina Maria De Filippi questa breve spiegazione del nuovo format del programma alle due troniste. Inutile a dire che, in un batter baleno, il post in questione è stato letteralmente preso di mira dai fan del programma. Che, com’è giusto che sia, hanno apprezzato la clamorosa novità.

In quanti seguirete questa nuova versione del programma?