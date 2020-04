Kobe Bryant, la moglie Vanessa su Instagram: ‘Vorrei poter tornare a quella mattina’, parole da brividi

A pìù di due mesi dalla morte di Kobe Bryant, la moglie Vanessa si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram: le sue parole sono davvero da brividi.

Era il 26 Gennaio scorso quando, terribilmente e tragicamente, Kobe Bryant moriva in seguito ad un incidente con l’elicottero. L’idolo della pallacanestro americana si trovava sul velivolo in compagnia di sua figlia Gianna ed altri sei passeggeri quando il velivolo è precipitato. Determinando, quindi, la morte di tutti i suoi passeggeri a causa anche dell’incendio scoppiato in seguito all’impatto con il suolo. Una tragedia, da come si può chiaramente immaginare, davvero immane. Non soltanto per tutti i sostenitori del campione dell’NBA, ma anche per tutta la sua famiglia. Sua moglie Vanessa, infatti, dopo un lungo silenzio di dolore, poche settimane dopo il lutto, aveva tenuto un discorso che aveva commosso ed emozionato tutti. Poche ore fa, l’ha fatto di nuovo. Tramite il suo canale social ufficiale, la giovane donna ha speso delle parole per suo marito davvero da brividi.

Kobe Bryant, le parole da brividi su Instagram di sua moglie Vanessa

A quasi tre mesi di distanza dalla morte di Kobe Bryant e della sua piccola Gianna, la moglie Vanessa ha voluto dedicare a suo marito delle parole davvero da brividi. Da quando è stata protagonista di questa tragedia immane, la giovane donna non perde mai occasione di poter rivolgere un pensiero ai suoi cari. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con un discorso davvero commovente ed emozionante, ha impressionato tutti i suoi sostenitori. Le parole, scritte a corredo di un video che mostra suo marito nello svolgimento della sua più grande passione, sono davvero da brividi. Ed è per questo motivo che, in un batter baleno, il post in questione è stato letteralmente subissato di likes e di commenti da parte di tutti i sostenitori della donna e, soprattutto, dell’idolo dell’NBA. Ecco cosa scrive.

‘Tutto quello che mio marito voleva era passare del tempo con le nostre ragazze (Kobe e Vanessa hanno 4 splendide figlie ndr) e me per rimediare il tempo perduto’, inizia a scrivere la giovane donna. Ripercorrendo successivamente tutto quello che il buon Bryant aveva compiuto nella sua carriera e, soprattutto, vita: ha ricevuto un Oscar, ha allenato la squadra di basket di sua figlia Gianna, ha aperto Granitys Studios ed è stato l’autore più scritto. Infine, poi, conclude: ‘Vorrei poter tornare a quella mattina ogni giorno. La vita è ingiusta. Questo è semplicemente senza senso’. Insomma, delle parole davvero da brividi. Che, com’è giuste sia, non fanno altro che evidenziare l’enorme dolore che Vanessa e tutta la sua famiglia stanno vivendo.