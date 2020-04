Antonella Clerici, spunta la vecchia foto: “Io a 40 anni”, il post nostalgico della conduttrice su Instagram, ecco cosa ha ricordato.

Antonella Clerici è sempre molto presente e attiva sui social e utilizza il suo profilo Instagram per condividere con i suoi followers numerosi momenti della sua vita quotidiana, dal lavoro alle situazioni familiari con il suo compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco è amatissima dal pubblico, oltre che per la sua professionalità, anche per il suo carattere solare, aperto e sempre sorridente. La conduttrice è davvero vulcanica e la gente la segue proprio per questo. Non mancano, però, anche per lei, momenti di tristezza e nostalgia, come quello che ha condiviso poco fa con i suoi followers, ricordando un particolare momento della sua vita. La conduttrice, infatti, ha pubblicato una sua foto di qualche tempo fa, quando aveva 40 anni, accanto al suo amatissimo cane Oliver, morto due anni fa: ecco il post nostalgico della Clerici, che ha emozionato i suoi fan.

Antonella Clerici, spunta la foto di qualche tempo fa: “Io a 40 anni”, ecco il post nostalgico della conduttrice

Antonella Clerici condivide con i suoi quasi 800mila followers molti momenti della sua vita quotidiana, compresi i viaggi e le vacanze, ma a volte racconta anche le sue emozioni più personali e intime, com’è successo con l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram, nel quale ha ricordato il suo amatissimo cane Oliver. La conduttrice ha postato una vecchia foto in cui sorride con in braccio il suo piccolo Labrador: “Questo è Oliver a 40 giorni e io a 40 anni”, scrive la Clerici nella didascalia, sottolineando la sua nostalgia per questo momento di felicità accanto al suo amatissimo cane, morto circa due anni fa.

Nonostante siano passati diversi anni da questa foto, Antonella è sempre la stessa e mostra il suo solito sorriso splendente e i suoi inconfondibili capelli biondi ricci, ma soprattutto è felice accanto al suo amico a 4 zampe, del quale oggi le è rimasto solo un dolcissimo ricordo.