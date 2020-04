Antonella Elia con un post sui social ha ricordato Raimondo Vianello: oggi sono 10 anni dalla morte del noto volto della tv italiana.

E’ considerato il padre fondatore della televisione italiana insieme a Mike Bongiorno e Corrado: Raimondo Vianello lasciava un enorme vuoto nel cuore di tutti gli italiani dieci anni fa. E’ passato a miglior vita ad 87 anni il 15 aprile del 2010: dopo 11 giorni di ricovero, si spense a causa di un blocco renale. Lui e la sua compagna di vita, Sandra Mondaini, hanno regalato risate ed intrattenimento per tantissimi anni ai telespettatori che non li hanno mai dimenticati. Anche Antonella Elia, ex volto di Non è la Rai ed ex concorrente del Grande Fratello VIP, non ha dimenticato il suo ex collega: tra il ’93 ed il ’96 hanno condotto insieme ‘Pressing’ su Italia Uno. Ha scritto un messaggio per Raimondo sui suoi canali social: ecco le parole dell’ex gieffina.

Antonella Elia ricorda Raimondo Vianello: “Come se tu fossi ancora accanto a me”

Antonella Elia ha scritto un messaggio davvero commovente per Raimondo Vianello, passato a miglior vita 10 anni fa. Oggi 15 aprile 2020, in suo onore, su Mediaset Extra andrà in onda una maratona di tutti i programmi in cui è stato protagonista: Raimondo ha lasciato senza dubbio il segno nel cuore di tutti gli italiani e di tutte le persone con cui ha lavorato. Una di questa è l’ex gieffina che ha scritto un messaggio accompagnato da un’incredibile fotografia.

“Ci sono persone che passano attraverso la tua vita come meteore, abbagliano per un attimo e poi scompaiono senza lasciare traccia del loro passaggio e persone che la incidono, la scuotono e la trasformano per sempre e anche quando non ci sono più, rimane una presenza indelebile, come se non fossero mai andate via.

Raimondo, ho fatto un pezzo importante della mia strada insieme a te che mi hai guidata e insegnato molto di quello che so. Oggi sono 10 anni che te ne sei andato ma per me è come se tu fossi ancora accanto a me con la tua ironia unica e i tuoi insegnamenti sinceri. Grazie di tutto” sono le parole dell’ex volto Non è la Rai che ha condotto ‘Pressing’ dal 1993 al 1996 insieme a Raimondo. La foto che ha pubblicato la Elia vede i due insieme ed una dedica di Vianello su quella fotografia. C’è scritto ‘Ad Antonella, indimenticabile collega ed amica‘. Un ricordo davvero incredibile.