Barbara D’urso ricorda Raimondo Vianello con un post su Instagram: parole da brividi della conduttrice in occasione del decimo anniversario della morte dell’amatissimo attore.

Sono trascorsi esattamente dieci anni da quando Raimondo Vianello è venuto a mancare all’affetto di sua moglie Sandra Mondaini e di tutto il suo amato pubblico. È proprio in occasione di questo triste anniversario che, oltre alla maratona su Mediaset Extra, numerosi personaggi dello spettacolo hanno voluto dedicare un messaggio all’attore, che ha scritto la storia della televisione italiana. Oltre all’ex gieffina Antonella Elia, anche altri vip hanno voluto ricordare Vianello. Tra questi c’è anche Barbara D’Urso. Pochissime ore fa la conduttrice campana ha voluto condividere con i suoi followers un ricordo davvero indelebile del grande Raimondo, regalando un sorriso e anche una grande emozione ai suoi tantissimi fan. Barbara, infatti, è sempre molto attiva sui social e condivide sul suo profilo Instagram molti momenti della sua vita quotidiana, da quelli di lavoro a quelli di relax e vacanza. In questo periodo di emergenza Coronavirus la conduttrice è sempre in tv con Pomeriggio 5 e ‘Live – Non è la D’urso’, e quando non lavora resta a casa come tutti, tenendo compagnia ai suoi fan con tutorial imperdibili e con foto che mostrano come trascorre le sue giornate. Non mancano, però, anche le emozioni, come quella che la conduttrice ha regalato al suo pubblico con il ricordo che ha dedicato a Vianello: ecco la foto del passato che ha postato e il messaggio da brividi che ha scritto per l’attore.

Barbara D’Urso ricorda Raimondo Vianello: ecco la foto del passato e le parole da brividi per l’amatissimo attore

Barbara D’Urso era molto affezionata a Raimondo Vianello e ha mostrato tutta la sua stima e il suo legame con l’attore in un post che ha pubblicato poco fa su Instagram in occasione del decimo anniversario della sua morte. La foto postata sui social mostra un giovane Barbara D’Urso che sorride accanto a Vianello, il quale, a sua insaputa, le fa il gesto delle corna dietro la testa per prenderla in giro. “Ecco, questo era Raimondo Vianello”, ha scritto Barbara, “Ovviamente non sapevo che mi stesse facendo le corna! 10 anni che manchi a tutti noi”, continua il suo messaggio.

Il messaggio di Barbara D’Urso è accompagnato poi da una serie di hashtag che sottolineano la nostalgia che la conduttrice prova in questo giorno. “Gli artisti non muoiono mai”, si legge alla fine.