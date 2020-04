Beatrice Valli preoccupata per la gravidanza si confida con i followers attraverso i social: “Devo fare degli accertamenti”, le parole dell’influencer

Periodo difficile per Beatrice Valli e Marco Fantini, non solo per la quarantena, ma anche per il termine della gravidanza della donna. I due stanno insieme da un po’ di anni e hanno già una figlia, Bianca, nata nel 2017. Solo qualche mese fa il Fantini aveva chiesto in sposa la giovane compagna e madre di sua figlia, in occasione di un viaggio a Parigi. Il tutto organizzato con la complicità di amici e del figlio maggiore della donna, avuto da una precedente relazione. Col passare delle settimane, ovviamente l’euforia per la nascita della piccola Azzurra si fa sentire sempre più, ma anche le preoccupazioni per questo periodo difficile non mancano. Come rivelato settimana scorsa a Vanity Fair, la coppia è in ansia per il parto, visto che non sanno se l’uomo potrà stare accanto alla Valli oppure no, durante il parto. Situazione non semplice, ma che i ragazzi cercano di affrontare nel migliore dei modi, anche per gli altri due bambini, Bianca e Alessandro. Beatrice, nonostante la stanchezza e a volte le preoccupazioni, resta comunque attivissima sui social e racconta ai propri followers come procedono le sue giornate e tutti gli sviluppi sulla gravidanza e ieri non ha fatto eccezione.

Beatrice Valli preoccupata per la gravidanza: “Devo fare degli accertamenti”

Beatrice Valli e Marco Fantini sono tra le coppie più amate uscite dal Dating Show di Uomini e Donne e come altre coppie che li hanno preceduti, nel corso degli anni hanno messo su famiglia e tra poco ci sarà un nuovo membro a casa Fantini. La Valli è in dolce attesa del terzo figlio, il secondo con Marco, e si avvicina sempre più il momento del parto. Come già detto settimana scorso alla giornalista di Vanity Fair, la situazione del Covid 19, li spaventa, vista l’imminenza del parlo e l’incertezza sulle modalità di svolgimento. Nonostante questo però la ragazza cerca di trascorrere le giornate nella maniera più serena possibile, curando gli ultimi dettagli prima dell’arrivo di Azzurra. Proprio ieri mattina, parlando con i suoi followers ha raccontato di essere impegnata nella preparazione della borsa per l’ospedale e che purtroppo oggi pomeriggio alle 17 si sarebbe dovuta recare a controllo per fare degli accertamenti.

In particolare la ragazza ha spiegato: “Ieri abbiamo ricevuto una non troppo bella notizia, nel senso che un esame del sangue molto importante non è andato molto bene. E domani, infatti, il ginecologo mi vuole appunto vedere. Dobbiamo fare degli accertamenti… Speriamo che vada tutto bene anche perché, va beh, chi è in gravidanza lo sa, tra: toxoplasmosi, coombs indiretto, diretto, tutte queste cose qui, è sempre bene stare attenti. Per fortuna non è la toxoplasmosi però ho il coombs indiretto positivo e non l’ho mai avuto, quindi siamo un po’ preoccupati“. Ovviamente ci auguriamo che vada tutto bene, ma avremo probabilmente maggiori info stasera, dopo la visita dell’influencer.