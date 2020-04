Belen, la rivelazione su Instagram: “Ho pregato tanto che mi hanno sentito”

Belen Rodriguez, appena iniziata la puntata di Tu si que vales, ha fatto una rivelazione su Instagram: “Ho pregato tanto che mi hanno sentito”

L’emergenza Coronavirus ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Molti programmi sono stati sospesi e sia Rai che Mediaset sono dovute correre ai ripari. La rete pubblica ha potuto fare affidamento su alcune fiction in cantiere, come Bella da morire e Doc, che hanno dato i frutti sperati. La rete del Biscione, invece, ha puntate su alcuni film molto amati dagli italiani, come le pellicole di Checco Zalone, su alcune saghe, come quella di Harry Potter, e soprattutto sulle repliche. Dopo l’esperimento riuscito di Ciao Darwin, questa sera è tornato in onda anche Tu si que vales, programma condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La trasmissione è seguitissima dai telespettatori e la scelta di Mediaste ha sicuramente dato una sferzata di entusiasmo.

Belen, la rivelazione su Instagram

Questa sera è andata in onda la prima puntata delle repliche di Tu si que vales, uno dei programmi di punta della rete del Biscione. Pochi minuti dopo l’inizio della puntata, la conduttrice Belen Rodriguez ha pubblicato una stories su Instagram, scrivendo: “Ho pregato tanto che qualcuno mi ha sentito“. La showgirl argentina ha pubblicato una foto in compagnia di Alessio Sakara, altro conduttore del programma insieme a Martin Castrogiovanni. La Rodriguez ovviamente è apparsa molto felice per la scelta della rete. Rivedere in televisione uno dei suoi programmi sarà sicuramente una bella gioia.

La showgirl argentina questa sera sarà incollata al teleschemo insieme al compagno Stefano De Martino, al figlio Santiago e al resto della famiglia. Ricordiamo che la conduttrice sta trascorrendo questi giorni di quarantena insieme alla mamma Veronica, che nei giorni scorsi ha pubblicato una foto che ha fatto discutere, e al padre Gustavo.