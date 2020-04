Benedetta Rossi ha ricevuto le scuse dall’hater che nelle ultime ore l’ha insultata su Twitter. Ecco la mail che ha ricevuto la food blogger.

La popolare food blogger creatrice della pagina ‘Fatto in casa’ nelle ultime ore è al centro dell’attenzione per uno scontro con un hater. Benedetta Rossi è stata insultata da un account sul suo profilo Twitter: parole davvero sgradevoli sono state rivolte alla donna che non è riuscita a trattenersi dal rispondere. Gli insulti sono stati davvero scortesi ‘Cretina, orrenda, schifosa’ sono alcune delle parole scritte da un hater. Così la Rossi ha risposto: “Non mi preoccupi tu ma i 90 like ad uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento Twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB. Alla faccia del ca**o a me sembra un ritrovo di bulli frustrati. Comunque stacce fratè, il cretino sei tu“. La nota food blogger ieri sera, 14 aprile, ha ricevuto una mail di scuse: a scriverle è il ragazzo degli insulti. Ecco cosa è successo.

Benedetta Rossi, l’hater si fa avanti: “Ho capito il male delle mie parole”

Benedetta Rossi ha ricevuto una mail dall’hater che l’ha insultata in maniera davvero scortese. Il nome del ragazzo è Luka ed ha deciso di inviare un messaggio di scuse alla food blogger: la sorpresa è stata tanta. Il ragazzo si è fatto avanti ed ha scritto: “Sono qui per chiederle scusa perché ho capito il male che hanno potuto creare le mie parole e quanto queste siano state travisate da altri utenti, creando così un disastro. Ora, non voglio giustificare ogni singola parola. Vorrei solo chiarire che non voleva essere un’offesa a lei come persona, e nemmeno a lei in quanto donna. Il mio è stato uno stupido sfogo, che a dirla tutta non so nemmeno da dove sia uscito, che è esploso e voi avete fatto benissimo a riprendermi. Avrei fatto la stessa cosa. Quello che vorrei farle sapere è che io di certo non sono un bullo, anzi molte volte sono io il primo a difendere chi viene attaccato, sicuramente non sono nemmeno misogino in quanto nella mia famiglia sono circondato da donne. Comprendo di aver fatto una cavolata e di essere stato maleducato. Le chiedo umilmente scusa“.

Benedetta sui suoi canali social ha pubblicato l’email ricevuta facendo sapere ai suoi fan di aver accettato le scuse e di averlo perdonato. “Ci vuole molto più coraggio a scusarsi che ad insultare” scrive la food blogger.