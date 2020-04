Chi è Teo Mammucari: scopriamo insieme l’età, la carriera televisiva e la relazione avuta con Thais Wiggers del conduttore e attore

Teo Mammucari è un attore, conduttore televisivo e cantante molto apprezzato e amato in Italia. Una carriera iniziata come animatore turistico nei villaggi estivi, ha raggiunto il successo con la conduzione di ‘Scherzi A Parte’, il programma televisivo che si burlava dei personaggi tv con scherzi di ogni tipo. Da ormai venti anni è anche uno dei conduttori cardine del noto tg satirico ‘Le Iene’, lavorando al fianco anche della bellissima Ilary Blasi. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più su questo conduttore tanto amato dal pubblico Italiano, che recentemente ha vinto la prima edizione de ‘Il cantante Mascherato’.

Chi è Teo Mammucari: età, carriera e la relazione con Thais Wiggers

Nato Teodoro Mammuccari sotto il segno del Leone il 12 agosto del 1964, ha iniziato a lavorare come animatore turistico nei villaggi estivi. All’età di 29 anni, nel 1995 inizia a lavorare in televisione come conduttore di ‘Scherzi a Parte’, il noto programma di scherzi per vip e non, successivamente è nuovamente alla conduzione di un programma per Europa 7 ‘Seven Show’. Dal 1999 inizia il successo con la partecipazione a ‘Le Iene’, che lo consacra come conduttore sul piccolo schermo Italiano. Dall’anno successivo, per 4 edizioni, conduce il programma di scherzi telefonici ‘Libero’ su Rai 2. Nel frattempo continua a lavorare anche a nuovi brani, visto che la musica rappresenta un’altra grande passione per l’uomo. Dal 2002 al 2004, per tre estati conduce la selezione di ‘Veline’, per la scelta delle due ragazze che poi entreranno a Striscia la Notizia. Nel 2003 conduce anche l’edizione di Velone, per le le aspiranti concorrenti anziane. Qualche anno dopo, nel 2007 conduce ‘Distraction’, un quiz in cui i concorrenti vengono sottoposti a svariate distrazioni, nell’intento di rispondere correttamente alle domande. Nello stesso anno conduce anche Cultura Moderna, al fianco di Juliana Moreira, Lydie Pages e al Gabibbo, il programma era nato per sostituire ‘Striscia la Notizia’ inizialmente nel periodo estivo, poi però viene messa in onda anche un’altra edizione settimanale. L’anno successivo viene scelto con Lucilla Agosti per condurre il Festivalbar, che verrà poi cancellato. Quello stesso anno torna alla conduzione di ‘Scherzi a Parte’, il programma che anni prima lo rese celebre, affiancato da Claudio Amendola e Belen Rodriguez. L’anno successivo conduce il programma ‘Fenomenal’ con ospiti fissi il mago Forest e Juliana Moreira, che sarà rinnovato anche per un’altra stagione. Nel 2011 è alla conduzione prima di ‘The Cube – La sfida’ e poi dei ‘Wind Music Awards’. Nel 2012 diventa conduttore di un programma amatissimo dagli Italiani, ‘Lo Show dei Record’, e poi ‘The Illusionist’. Da quell’anno Mammucari torna anche a ‘Le Iene’, lavorando fianco a fianco con Ilary Blasi, che oltre ad essere una collega, è anche una grande amica. Dal 2016 è nel cast di ‘Tu Si que Vles’, come quarto giudice, al fianco di Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Nel 2020 vince la prima edizione de ‘Il Cantante Mascherato’ di Milly Carlucci.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Mammucari ha avuto una storia molto importante con Thais Wiggers. La donna è stata un'ex velina di Striscia la Notizia al fianco di Melissa Satta, ed è stata legata al conduttore dal 2006 al 2009. I due hanno avuto una figlia, Julia che adesso ha 12 anni. Dopo Thais Wigger l'uomo ha avuto altre frequentazioni, ma non ha mai rivelato nulla pubblicamente.