Chi sono Jennifer Poli e Nicole Rossi, Le Collegiali vincitrici di Pechino Express di Costantino della Gherardesca.

L’appuntamento con Pechino Express è terminato. L’ottava edizione del programma si è conclusa ieri sera con la vittoria della coppia delle Collegiali, composta da Nicole Rossi e Jennifer Poni. Se avete seguito il programma probabilmente avrete imparato a conoscerle, altrimenti vi starete chiedendo chi sono le due vincitrici di Pechino Express 2020. La tappa finale a Seul ha visto coronarsi il sogno delle due ragazze che, per 10 lunghe ed appassionanti puntate, hanno tenuto compagnia ai telespettatori in questi giorni difficili.

Le Collegiali: chi sono le vincitrici di Pechino Express

Se vi state chiedendo allora chi sono Nicole Rossi e Jennifer Poni sappiate che le due ragazze si chiamano Le Collegiali non per caso. Infatti molti di voi le avranno già viste in un altro format di successo della Rai, Il Collegio. Le due ragazze erano parte del cast della terza edizione. Nicole, 19 anni, viene da Roma. Jennifer 20 anni è di Bergamo.

Chi è Nicole Rossi?

Nicole Rossi ha frequentato il Liceo delle Scienze Umane Margherita di Savoia, a Roma e si è sempre definita come una sognatrice. È sicuramente quella con il carattere più forte e, già durante Il Collegio, abbiamo visto la sua spiccata tendenza ad essere leader. Appassionata di musica e arte considera queste due passioni come il giusto modo per evadere dalla realtà, ma anche di raccontarsi. Impegnata nel sociale, è anche attenta al mondo dell’attualità, tanto che le piacerebbe intraprendere la carriera di giornalista.

Chi è Jennifer Poni?

Jennifer Poni, l’altra componente del duo delle Collegiali invece ha 19 anni. Ha avuto un’infanzia difficile per via dell’abbandono del padre e sua mamma, purtroppo, ha avuto anche dei problemi di salute. Per questo la giovane Jennifer è cresciuta con i nonni ai quali è legatissima, e con il fratello più grande, Jacopo. Della sua vita privata non sappiamo moltissimo. Però alcuni mesi fa abbiamo scoperto che Jennifer era legata allo youtuber Manny Fresh che però l’avrebbe lasciata tramite una storia di Instagram.

La classifica finale di Pechino Express

Al secondo posto nella classifica di Pechino Express abbiamo invece i Wedding Planner, con Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi. La coppia è stata senza dubbio una delle più amate dal pubblico perché con i loro caratteri hanno suscitato moltissima empatia. Terzo posto invee per la coppia delle Top Ema Kovac e Dayane Mello