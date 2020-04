E’ morto Mirko Bertuccioli, alias Zagor, cantante del duo I Camillas per via del Coronavirus: il dolore di Bugo è troppo forte, ecco il post che ha pubblicato su Instagram.

Il Coronavirus ha tolto la vita a Mirko Bertuccioli alias Zagor: il cantante del duo I Camillas è morto all’età di 47 anni ed è stato uno dei primi contagiati da Covid-19. Era ricoverato da inizio marzo all’ospedale di Pesaro: ha contratto il virus probabilmente nel corso di un concerto tenuto in Lombardia ed era in terapia intensiva. La malattia, scrive Il Messaggero, gli ha provocato gravi danni ai polmoni, risultati alla fine letali. Un suo grande amico era Bugo: il cantautore e musicista italiano gli ha scritto un messaggio davvero commovente sui social. Ecco le sue parole.

Coronavirus, morto Mirko Bertuccioli: “Mi ha lasciato un vero amico”, il dolore di Bugo

“Oggi, per colpa del Coronavirus, mi ha lasciato un grande amico“: inizia così il lungo messaggio scritto da Bugo per ricordare il suo compagno Mirko Bertuccioli. Il cantante del gruppo Camillas è morto a 47 età per via del Covid-19, dopo un lungo periodo in terapia intensiva. “Mio coetaneo, ci conoscevamo dal 2002, quando mi invitò a suonare al Plastic, suo negozio di dischi in quel di Pesaro. Da allora ne abbiamo fatte di cose insieme, tante al punto da diventare un vero amico della mia famiglia. Però questo messaggio lo vorrei indirizzare alla sua famiglia, a tutti i suoi cari e agli amici condivisi. Ciao Mirko, tuo Cristian per sempre” sono le parole di Cristian Bugatti, in arte Bugo, davvero distrutto dalla perdita.

I Camillas si sono formati nel 2004: si sono fatti spazio nel panorama indie italiano anche grazie alla partecipazione ad Italia’s Got Talent dove nel 2015 sono arrivati in finale. La loro simpatia ed il loro ‘La lucertola come fa?’ hanno lasciato il segno nel programma. Il duo ha poi realizzato l’anno dopo la sigla di Colorado ‘Nananana’.