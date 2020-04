Diletta Leotta appena uscita dalla doccia: trucco e parrucco con i followers

Diletta Leotta, come si trucca la showgirl? Trucco e parrucco in diretta con i fan e svela anche il suo segreto.

In questi giorni di quarantena e di lockdown in cui siamo tutti fermi a casa, i personaggi del mondo dello spettacolo intrattengono i loro fan come possono. Così, Diletta Leotta, ha postato diverse storie in cui si trucca e si sistema i capelli, mostrando la sua beauty routine, ai fan su Instagram.

La beauty routine di Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta, prima di andare in radio ha voluto tenere compagnia ai fan mostrando a loro la sua beauty routine con alcuni prodotti che è solita utilizzare. Prima del trucco un po’ di crema quindi, rivitalizzante e a base di acido ialuronico: “Ha una texture straordinaria perfetta prima dell’applicazione del trucco” spiega la Leotta che procede così a distribuire la crema sul viso. “Io la metto così, dall’altro verso il basso per coprire tutto il viso e non lasciare residui”.

I segreti di Diletta Leotta

Subito dopo si passa al parrucco. Diletta Leotta racconta ai fan che, visto che si è svegliata presto questa mattina ha il tempo di dedicarsi anche ad una acconciatura speciale. “Questa volta, visto che ho tempo, ho deciso di farmi liscia” spiega la showgirl. Una volta ultimata questa fase è il momento del trucco: “Ora che la crema si è asciugata bene passiamo al make up, ma io faccio veramente un trucco semplicissimo”. In effetti la bellissima Diletta non ha bisogno di un trucco esagerato, anzi. Si parte con un po’ di correttore, un po’ di colore alle sopracciglia e “mascara a chili” ironizza Diletta che confessa di usarne anche tre o quattro insieme. Lo step successivo è la cipria e il blush. “Però ho un segreto – dichiara – Basta applicare quello per sembrare super truccate”.

Qual è il prodotto misterioso? Un rossetto liquido rimpolpante color ciliegia: “Questo è il segreto, mi fa sembrare truccatissima quando in realtà non lo sono”. Ed effettivamente la beauty routine di Diletta Leotta, almeno in questo caso, è assolutamente semplice e composta da pochissimi prodotti. Qualcosa che possiamo fare tutte insomma, a maggior ragione ora che siamo a casa!