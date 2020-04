Elisa Isoardi, selfie in bagno: il ‘dettaglio’ non passa inosservato, botta e risposta della conduttrice con un follower, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Elisa Isoardi è sempre molto amata e seguita, in tv come sui social. In questo periodo di emergenza Coronavirus, il suo programma ‘La prova del Cuoco’ è stato sospeso, così come tante altre trasmissioni Rai e Mediaset. La conduttrice, dunque, è in casa come tutti gli italiani e sta trascorrendo questo periodo di quarantena cercando di tenersi impegnata con dirette e video che tengono compagnia ai suoi fan. La conduttrice, infatti, ha un profilo Instagram super cliccato e seguito, con oltre 400mila followers. Elisa sta trascorrendo la quarantena insieme al suo adorato cagnolino Zenit, che porta con sé anche in tv a La Prova del Cuoco, e sta intrattenendo i suoi fan con buonissime ricette che pubblica sui social, oltre che con foto e video che la riprendono nella sua quotidianità. Poco fa la conduttrice ha pubblicato un suo selfie mentre è in bagno, ma un ‘dettaglio’ in particolare ha attirato l’attenzione dei suoi followers: ecco di cosa si tratta.

Elisa Isoardi, selfie in bagno: ecco il ‘dettaglio’ che non è passato inosservato, botta e risposta nei commenti

Elisa Isoardi è molto amata e apprezzata, oltre che per il suo talento e la sua professionalità, anche per la sua bellezza. La conduttrice de La Prova del Cuoco incanta spesso i suoi followers con le sue belle foto e non ha problemi a mostrarsi anche al naturale, senza trucco. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato un suo selfie in bagno, probabilmente appena uscita dalla doccia, come dimostrano i capelli bagnati. Nella foto Elisa è davvero bellissima e sembra coprirsi solo con un telo, anche se non è chiaro dall’immagine, che la riprende fino alle spalle.

La foto è un modo per dare la ‘buonanotte’ ai fan, come si legge nella didascalia scritta dalla Isoardi, che invita anche i suoi followers alle sue dirette. Ma non è tutto. Un particolare ‘dettaglio’, infatti, ha attirato l’attenzione di un utente, portando a un botta e risposta con la conduttrice.

L’utente in questione a quanto pare ha un occhio molto arguto e ha riconosciuto il tipo di cellulare utilizzato dalla Isoardi, nonostante fosse appena visibile nella foto. “Come ti trovi?”, le ha chiesto, ricevendo anche la risposta della conduttrice, che è sempre molto gentile e disponibile con i suoi followers.