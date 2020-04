Gf Vip, Paolo Ciavarro si confessa sul rapporto col padre: “E’ meraviglioso”

Gf Vip, Paolo Ciavarro si confessa sul rapporto col padre Massimo dopo la fine del reality show: “E’ meraviglioso”, le parole del giovane sono toccanti

Oramai è una settimana che anche questa quarta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine. Il reality che avrebbe dovuto chiudere i battenti alla fine di aprile, ha deciso di terminare con qualche settimana di anticipo a causa della situazione da Coronavirus che in tutto il mondo ormai ci stimo trovando a dover affrontare. Per i concorrenti questa è stata un’edizione davvero inusuale, hanno avuto infatti la possibilità di restare aggiornati con i propri parenti sulle situazioni di salute delle persone care, al di fuori della casa del Gf, proprio a causa della situazione creata dopo l’arrivo del Covid in Italia. Tra i grandi protagonisti dei questa edizione, c’è stato sicuramente Paolo Ciavarro, che spesso si è trovato faccia a faccia con mamma Eleonora Giorgi e papà Massimo Ciavarro. Il ragazzo nel corso dei mesi si è dimostrato molto educato, rispettoso e alla mano. E questo suo carattere gli ha dato la possibilità di andare avanti nel programma ed entrare nel cuore degli Italiani che lo hanno premiato facendolo arrivare secondo, dietro Paola Di Benedetto.

Paolo Ciavarro nel corso dei mesi è riuscito a portare avanti un percorso pulito e onesto, premiato anche dal pubblico per la sua gentilezza ed educazione. All’interno della casa il giovane Ciavarro ha stretto amicizia con tutti i concorrenti, diventando loro amico e instaurando un rapporto molto profondo, soprattutto con Clizia Incorvaia. I due infatti col passare delle settimane si sono avvicinati sempre più incominciando a nutrire dei sentimenti l’uno verso l’altro, che sta facendo sognare migliaia di fan. I due purtroppo non hanno potuto continuare quest’avventura insieme, a causa della squalifica della ragazza. Una volta usciti fuori molti fan si aspettavano di vedere i due ragazzi trascorrere la quarantena insieme, ma così non è stato. Ma è un altro il rapporto che il giovane Ciavarro sta cercando di recuperare, ed è quello con papà Massimo. Il ragazzo durante la sua permanenza nella casa, ha avuto più volte l’occasione di incontrare il padre, riuscendo a sciogliere dei vecchi nodi che si erano creati tra di loro.

Dopo la fine del reality, il bel Ciavarro ha svelato al settimanale ‘Chi’, un’importante pensiero sul rapporto con papà Massimo: “Si sono sciolti tanti di quei nodi in questi tre mesi… Io lo so che ho un padre meraviglioso e mi faceva male non ripagarlo per tutto quello che fa e ha fatto per me. Questo sentivo e, invece no, è orgoglioso di me e io non potevo chiedere di meglio“. Che dire, l’ex presentatore del Day Time di Amici sembra essere davvero molto legato al padre e che quest’avventura gli abbia lasciato molte consapevolezze che fino ad ora ignorava.