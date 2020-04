Paola Di Benedetto, il post emozionante sul GF Vip: “Un viaggio che porterò per sempre dentro di me”, ecco le parole da brividi della vincitrice del reality su Instagram.

E’ passata già una settimana da quando Paola Di Benedetto è stata proclamata vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma a quanto pare le emozioni e le sensazioni di quella sera sono ancora forti e chiare nella mente e nel cuore dell’ex Madre Natura. Il percorso di Paola è stato molto forte, caratterizzato da grandi amicizie, risate e divertimento, ma anche da qualche litigio, come quello con Fabio Testi, finito poi con un chiarimento in diretta, e soprattutto quello con Antonio Zequila, con cui la giovane è rimasta in cattivi rapporti fino alla fine. Paola è riuscita a conquistare il cuore del pubblico con la sua bellezza, la sua genuinità e la sua onestà, ma soprattutto ha fatto innamorare tutti della sua storia con Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede, che l’ha sostenuta a distanza per tutto il tempo, facendole anche qualche bella sorpresa durante i tre mesi in cui lei è rimasta chiusa nella casa più spiata d’Italia. Ora che è tornata dai suoi, Paola sta ripensando alla sua esperienza e poco fa ha condiviso sul suo profilo Instagram un emozionante post per ricordare il suo percorso: ecco le sue parole.

Paola Di Benedetto, emozionante post su Instagram: “Il GF Vip un viaggio che porterò sempre dentro di me”

Paola Di Benedetto è sempre molto attiva sui social e anche durante il suo percorso al Grande Fratello Vip si è organizzata in modo da far aggiornare sempre il suo profilo Instagram con foto e dediche per i suoi tantissimi fan. L’ex Madre Natura ha vinto il reality di Canale 5 e ora è tornata a casa dei suoi, dove sta vivendo la quarantena imposta dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Poco fa, a una settimana da quando ha vinto il GF, Paola ha voluto ripercorrere un po’ il suo cammino nella casa, ringraziando ancora una volta tutti coloro che l’hanno votata e sostenuta. “Non mi sembra vero che sia passata già una settimana da quella serata magica”, ha esordito Paola, facendo riferimento chiaramente alla finale del GF Vip, “Una notte che ha coronato la mia splendida esperienza in quella casa, un viaggio che porterò sempre dentro di me”.

Stando alle sue parole, Paola ha vissuto delle emozioni fortissime che resteranno indelebili nel suo cuore e ha colto l’occasione per ringraziare tutti quelli che glielo hanno permesso, ovvero i suoi tantissimi fan, che l’hanno sempre sostenuta e continuano a farle anche ora.