Pechino Express: la nuova edizione si farà oppure no? Parla Costantino

Costantino Della Gherardesca, dopo la finale di Pechino Express, in diretta su Instagram ha parlato della prossima edizione del programma.

È finita ieri l’ultima edizione di Pechino Express, l’ottava che ha visto la vittoria della coppia delle Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni. I fan hanno seguito con passione le avventure di tutte le coppie che hanno partecipato a questo viaggio così particolare e oggi si chiedono se ci sarà la nona edizione del programma oppure no. Negli anni il programma di Costantino Della Gherardesca ha fatto impazzire moltissime persone e tante altre avrebbero voluto partecipare come concorrenti per mettersi alla prova. Ora viene a mancare un appuntamento di risate e sorrisi nella settimana, e così per rispondere ai fan del programma è intervenuto proprio Costantino su Instagram.

Costantino Della Gherardesca su Pechino Express 9

“I viaggiatori sono stati staordinari, cast molto eterogeneo, sono contento dei risultati, Enzo è stato pazzesco. Mi spiace che in questo periodo storico non abbiamo potuto guardare la finale tutti insieme” spiega Costantino sul suo profilo privato in diretta subito dopo la puntata. Invece sul profilo del programma prima di collegarsi in diretta con le due vincitrici, le Collegiali, ha detto qualcosa in più sul futuro del programma: “Devo ringraziare voi, gli autori, il team… chissà cosa succederà in futuro. Per il momento non sappiamo nulla perché prima di fare i sopralluoghi di Pechino Express deve finire questa situazione di emergenza sanitaria”. Infatti il programma, oltre a spostarsi in giro per il mondo, chiaramente mette in campo una serie di operatori del settore che cercano le location, che studiano le avventure… diciamo che è un programma che si basa proprio sul viaggio e sul viaggiare quindi dubitiamo che durante questa estate si registri la nuova stagione. La produzione ha le mani legate.

Il programma si farà oppure no?

Molto probabilmente una nuova edizione di Pechino Express, la nona diciamo, ci sarà. Ma non si farà nei tempi standard. Diciamo che, molto probabilmente, tutto sarà posticipato e spostato più avanti nei mesi. Magari salterà anche un anno, ma dopo il successo di questa ottava edizione è difficile pensare che non ci sarà un nuovo appuntamento con Costantino Della Gherardesca.