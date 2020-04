Rai, pronti a ripartire tre programmi amatissimi: l’indiscrezione

Tre programmi amatissimi della Rai sono pronti a ripartire dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus: ecco l’indiscrezione che circola sul web

L’emergenza Coronavirus ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Molti programmi sono stati costretti ad andare in onda senza pubblico in studio, altri invece sono stati definitivamente sospesi. Rai e Mediaset sono dovute correre ai ripari per tappare i buchi lasciati dai trasmissioni sospese. La rete pubblica fortunatamente ha potuto contare su alcune fiction già in cantiere, come Bella da morire con Cristiana Capotondi e Doc con Luca Argentero. Quest’ultima, in particolare, ha registrato nella scorsa puntata ben otto milioni di telespettatori. La rete del Biscione, invece, ha rispolverato alcune pellicole italiane, come i film di Checco Zalone, o saghe molto amate, come Harry Potter o Twlight. Con il diminuire dei contagi e l’avvicinarsi della tanto agognata fase 2, potrebbero ripartire anche alcuni programmi televisivi. Da lunedì 20 aprile tornerà in onda Uomini e Donne con un format totalmente rinnovato. Il programma di Maria De Filippi potrebbe fare da apripista per tutti gli altri.

Rai, tre programmi amatissimi potrebbero tornare in onda

La televisione si prepara a tornare alla normalità, anche se ci vorrà tempo prima di chiamarla definitivamente ‘normalità’. Da lunedì – come abbiamo detto sopra – tornerà in onda Uomini e Donne. È un passo importante e significativo, data la caratura del programma. Subito dopo il programma di Maria De Filippi, potrebbero tornare in onda tre trasmissioni amatissime della Rai. Come riporta Tv Blog, tra fine aprile e inizio maggio potrebbero tornare in onda Vieni da me con Caterina Balivo, La prova del cuoco con Elisa Isoardi e L’Eredità con Flavio Insinna. Una bella notizia per i telespettatori, che in questi giorni si stanno accontentando delle repliche de L’Eredità. Le trasmissioni ovviamente potrebbero tornare in onda con qualche cambiamento al format, così come avvenuto per Uomini e Donne. Al momento, però, non sappiamo come saranno trasformate.

I tre programmi dovrebbero andare in onda fino a giugno, quando poi ripartiranno i palinsesti televisivi estivi. Ci saranno le edizioni estive di Unomattina e de La vita in diretta. Al momento non si conoscono ancora i conduttori. Il programma di Flavio Insinna, invece, sarà sostituito anche quest’anno da Reazione a Catena, condotto per il secondo anno consecutivo da Marco Liorni. A giugno tutti gli italiani sperano di ritornare alla normalità e soprattutto di respirare un po’ di positività. L’emergenza Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio il nostro paese, che risulta essere il più colpito al mondo. La curva dei contagi, però, è in netta discesa e la fase 2 è sempre più vicina.