Chi è Renato Ardovino, il boss delle torte di Real Time? Ecco cosa occorre sapere su di lui, a partire dalla sua età, carriera fino alla vita privata.

Senza alcun dubbio, sarete rimasti a bocca aperta quando avete ammirato le sue torte su Real Time. Renato Ardovino, o anche il ‘re delle torte’, è uno dei cake designer più in voga del momento. Conosciuto anche grazie a diversi programmi televisivi, di cui lui è stato il protagonista indiscusso, Renato ha cavalcato l’onda del successo. In effetti, guardando con attenzione tutti i suoi capolavori condivisi sul suo canale social ufficiale, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sulla sua photogallery Instagram, infatti, il pasticcere è solito condividere tutti gli scatti delle sue strepitose torte. E, vi assicuriamo, sono tutte più che fantastiche. Non è un caso, infatti, se anche numerosi personaggi dello spettacolo o influencer hanno scelto lui per rendere ancora più magnifiche le loro feste o i loro eventi. A partire da Giulia De Lellis fino a Belen Rodriguez, Renato è stato l’autore di torte emblematiche, eccellenti. Ecco, ma conoscete proprio tutto di lui? Questo è l’articolo che fa al caso vostro. Ecco cosa occorre sapere su di lui.

Chi è Renato Ardovino, il ‘re delle torte’: età e carriera

Renato Ardovino è nato a Capaccio, in provincia di Salerno, il 29 Novembre del 1968. Sin da subito, il giovane campano ha avuto la possibilità di avere a che fare con il mondo della pasticceria. Grazie a suo padre, infatti, Renato ha iniziato ad apprendere i primi rudimenti di questo mestiere e, perché no, anche ad apprendere i suoi trucchi. Ben presto, però, il buon Ardovino abbandona questo mondo per dedicarsi alla sua più grande passione: l’arte e il design. Anche se, terminati i suoi studi all’Accademia d’Arte, si interesserà principalmente alla pasticceria cercando di mettere in pratica tutto ciò che negli anni precedenti aveva studiato. Infatti, dopo aver gestito negli anni 2000 il ristorante del Teatro Municipale di Salerno Giuseppe Verdi, aprirà la sua attuale attività: la caffetterie viennese a Battipaglia. Ma non è affatto finita qui.

Nel 2012, infatti, Renato Ardovino entra a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo. È proprio in quest’anno, dunque, che il pasticcere campano debutta su Real Time con il suo programma ‘Torte in corso con Renato’. Il suo successo è notevole tanto da proseguire con altri due programmi: ‘My Cake Design: la battaglia dello zucchero’ e ‘Bake Off Extra Dolce’.

È sposato o fidanzato?

Nonostante sia molto attivo sul suo canale social ufficiale, Renato Ardovino non è solito mostrare la sua vita privata. Fino ad adesso, infatti, non siamo riusciti a carpire alcuna informazioni riguardo alla sua sfera sentimentale.