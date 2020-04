Rudy Zerbi, avete mai visto sua mamma? Spunta uno scatto su Instagram

Rudy Zerbi, avete mai visto sua mamma? È spuntato un tenero ed emozionante scatto con lei su Instagram: ecco chi è la donna.

È uno dei più temuti giurati di Tu si que Vales e dei professori di Amici, Rudy Zerbi. Con i suoi interventi ‘pungenti’ e decisi, il produttore detiene un successo davvero inspiegabile. Non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista social. Soprattutto su Instagram, infatti, l’insegnante di canto della scuola di Maria De Filippi è solito intrattenere il suo numeroso ed affezionato pubblico social con degli incredibili e interessanti scatti fotografici. È proprio tra questi, infatti, che è spuntato un tenero ed emozionante scatto con la sua mamma. Tra le tante foto che lo ritraggono con i ragazzi di Amici, con diversi colleghi e tanto altro ancora, siamo riusciti a rintracciare anche lo scatto con una delle donne più importanti della sua vita: colei che l’ha messo al mondo. Ecco, ma voi l’avete mai vista? Tranquilli, ci pensiamo noi!

Avete mai visto la mamma di Rudy Zerbi? La foto social

Tra le tante foto spuntate sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, è spuntata anche un tenero scatto in compagnia di sua mamma. Nonostante, infatti, Rudy Zerbi non sia solito parlare della sua vita privata, su Instagram ha voluto condividere con i suoi numerosi sostenitori un emozionante scatto con sua madre. Ecco, voi l’avete mai vista? Ecco di chi parliamo:

Eccola. È proprio lei la donna che, ben 51 anni fa, ha messo al mondo il ‘temutissimo’ giurato di Tu si que Vales. Sappiamo che, tra l’altro, la storia di Rudy Zerbi è davvero ‘particolare’. Suo padre biologico, infatti, è Davide Mangacci. Purtroppo, il professore di Amici è venuto a sapere della verità in tarda età. È proprio per questo motivo che, come raccontato anche dal diretto interessato in una recente intervista per Verissimo, non ne riesce a parlare facilmente.

Chi è la sua compagna?

Una vita sentimentale abbastanza impegnativa quella di Rudy Zerbi. Il professore di Amici, infatti, è padre di quattro splendidi figli avuti da tre compagne differenti. Stando a quanto si apprende dal suo profilo social ufficiale, sembrerebbe che, attualmente, sia felicemente impegnato con Maria Soledad Temporini.

Non abbiamo molte notizie riguardanti Maria Soledad. Anche sui social, ad esempio, sembrerebbe che la donna non sia iscritta ad alcun canale. Fatto sta che, da come si può chiaramente vedere dalle immagini riproposte, sembrerebbe che i due siano davvero innamorati.