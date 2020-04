Vite da copertina, arriva la conferma definitiva sul programma

Dopo l’indiscrezione rimbalzata sul web, arriva la conferma definitiva su Vite da copertina, programma condotto da Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno

Nei giorni scorsi si è vociferato di una presunta cancellazione del programma in onda su TV8 e condotto da Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno. L’indiscrezione è stata ripresa anche dal settimanle Vero, che ha ricondotto il motivo della probabile cancellazione agli ascolti abbastanza bassi. L’indiscrezione, però, è stata momentaneamente soppiantata dal comunicato appena uscito sul programma di TV8. Di seguito vi riportiamo la notizia battuta da poche ore su Ciacci e Elenoire Casalegno.

Vite da copertina, arriva la conferma definitiva

Vite da copertina è un programma televisivo che racconta la vita delle persone famose.La trasmissione va in onda dal 14 novembre 2016 su TV8. Nel 2018 è stato condotto da Alda D’Eusanio, mentre da settembre 2019 la conduzione è stata affidata ad Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. La coppia è sembrata sin da subito collaudata, ma gli ascolti stentano ad arrivare e soprattutto non soddisfano i vertici della rete. Proprio per questi motivi, nei giorni scorsi si è vociferato di una probabile cancellazione del programma. Nel frattempo però, dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus, da lunedì 20 aprile il programma ripartirà regolarmente su TV8. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 17:30 e sarà condotto ovviamente da Ciacci ed Elenoire.

Nella prima settimana di messa in onda ci sarà la speciale classifica dei 10 Vip che sono passati dalle stalle alle stelle, un focus sul nuovo Bobo Vieri, che è diventato da poche settimane papà per la seconda volta, sull’attore americano Patrick Dempsey, il dottore sex symbol di Grey’s Anatomy, oggi protagonista della serie Sky “Diavoli”, e per finire la settimana Nemiche amiche una puntata dedicata alle ex migliori amiche del mondo dello spettacolo.