Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più amati in Italia: conoscete sua moglie Cinzia Primatesta? E’ anche sua socia: Eccola!

E’ uno degli chef più amati in Italia: Antonino Cannavacciuolo con la sua simpatia e la sua genuinità ha conquistato il pubblico televisivo! Il napoletano oltre ad essere un cuoco di grande fama è anche un noto personaggio televisivo: tra MasterChef Italia, Celebrity MasterChef Italia, e Family Food Fight, ha rubato il cuore di tutti i telespettatori. Ma chi è la compagna di vita del famoso chef Cannavacciuolo? Lei si chiama Cinzia Primatesta ed oltre ad essere sua moglie è anche sua ‘socia’. Eccola in un video pubblicato dal cuoco di Vico Equense.

Antonino Cannavacciuolo, avete mai visto la moglie? È anche sua socia

Cinzia Primatesta è la moglie di Antonino Cannavacciuolo: donna determinata e manager di successo nel campo della ristorazione. La classe ’77 è nata ad Omegna, sul Lago D’Aorta: la donna bionda e dai tratti nordici ha rubato il cuore del noto cuoco nel 1995 in un ristorante della famiglia di lei. Dopo due anni dal loro primo incontro si sono fidanzati e due anni ancora dopo sono convolati a nozze: insieme hanno dato vita ad un ristorante, Villa Crespi. In occasione dei ’20 anni di vita’ non solo della loro relazione ma anche della collaborazione lavorativa, Antonino ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui Cinzia racconta tutti gli aneddoti della loro storia e della loro Villa Crespi.

Fu lei a convocare Antonino in uno dei ristoranti della catena di alberghi di lusso affinchè diventasse capocuoco. Dopo un’amicizia, i due si sono innamorati. L’amore che lega i due è davvero forte: nel 2007 e nel 2012 sono nati in ordine i loro due figli, Elisa ed Andrea.