Benedetta Rossi presa di mira sui social, suo marito Marco interviene e la reazione ha spaventato il diretto interessato

Un episodio increscioso, insulti beceri e senza senso nei confronti di Benedetta Rossi, famosissima food blogger, si è consumato nelle ultime ore su Twitter. L’incidente è chiuso, l’utente che gliene aveva scritte di tutti i colori mancando di rispetto ‘ad una donna che nemmeno conosce’, ha chiesto ufficialmente scusa con una mail indirizzata a Benedetta. Ma prima di ciò è successo davvero di tutto. Ed anche suo marito, Marco, ha preso posizione nei confronti di quelle persone che stavano insultando sua moglie. Insomma, non ne hanno potuto più e in un certo senso hanno sbottato. Insulti senza senso, gratuiti, come nella forma più classica degli attacchi degli haters, così si chiamano nel mondo social.

Benedetta Rossi attaccata senza motivo, interviene suo marito Marco

Marco le sta sempre accanto. Hanno un rapporto speciale. Si sostengono a vicenda e si compensano nei comportamenti dovuti al carattere. Il marito di Benedetta le sta accanto in tutto e per tutto. E’ il suo aiutante, il suo braccio destro nel lavoro che si sono inventati. E adesso, quando ha letto tutti quegli insulti, non ne ha potuto più. Quindi, ha spiegato su Instagram:

“L’avrei ignorato ma quell’effetto con gente che si fomentava tra loro, continuando a insultare, mi ha fatto incazzare. Io mi sono immedesimato in lei, ho pensato a quel branco di persone adulte che insultavano in maniera così pesante e cattiva una donna. E allora gli ho risposto. C’erano cose davvero squallide senza motivo e gli ho fatto questo tweet. Che è diventato di tendenza. Molti, vedendo Benedetta che parla come uno scaricatore di porte, si sono sorpresi. La maggior parte però ha capito e condiviso”.

Insomma, un attacco infondato di un gruppo di persone che alimentava tutto quello che stava accadendo. La reazione di Marco è arrivata quando ha visto che sì, c’era un utente che le diceva cose bruttissime, ma c’era anche tanta altra gente che faceva gruppo. Poi, ha spiegato: “Peraltro sto tipo si è lucchettato, si è privatizzato e ora nessuno può vedere quello che ha scritto. Si è spaventato dalla reazione, da quanto è diventata così grande la cosa. Il classico leone da tastiera, che prima fa lo spaccone e poi si nasconde. Questi sono i fatti che sono successi. Ogni tanto, pure le formiche nel loro piccolo si incazzano. A un certo punto, va bene anche un vaffa…”