Caterina Balivo: “Eravamo fidanzati da poco e l’ho portato a Ibiza, siamo diversi per questo ci amiamo”.

La diretta era per il suo appuntamento classico con My Next Book, ma Caterina Balivo questa volta, prima di aprire le porte virtuali della sua stanza, ha raccontato una storia. Una storia d’amore pazzesca, la sua con Guido Maria Brera. La conduttrice di Vieni da Me ha infatti raccontato ai suoi fan di una sorta di primo appuntamento tra i due che ha da subito messo i puntini sulle i, come si suol dire, sulla loro differenza, ma anche sul loro amore folle. Un amore che, finalmente, stiamo vedendo un pochino più da vicino. La Balivo e Brera infatti sono sempre stati molto riservati, ma ora finalmente hanno aperto per forza di cose le porte della loro casa. Li vediamo così in alcuni momenti intimi familiari, assistiamo a qualche piccola lite, sorridiamo con loro dei progressi e delle avventure dei figli. Insomma, stiamo imparando a vedere una Caterina non solo conduttrice, ma anche mamma e moglie.

Caterina Balivo: “Quando mi sono fidanzata con lui…”

Caterina Balivo, seduta a terra in una stanza della sua casa, con un look molto afro racconta ai fan chi sarà la ospite del giorno del suo appuntamento con i libri e gli scrittori. Ma prima di farlo, racconta una storia, approfittando del fatto che suo marito entra nella stanza mentre lei si riprende: “Quando mi sono fidanzata con lui, sembravamo una coppia improbabile e lo siamo ancora”. Caterina racconta così questo simpatico aneddoto e spiega che uno dei primi “appuntamenti” li ha visti volare insieme ad Ibiza per un compleanno: “Come prima cosa l’ho portato a Ibiza – racconta la Balivo – ad una festa di un amico per i suoi 40 anni, una roba pazzesca di tre giorni, ballavamo sui tavoli…”.

Guido Maria Brera risponde all’invito di Caterina Balivo così

Ma il punto non è questo è che Brera, come risposta, per così dire, all’invito a Ibiza, ha deciso di portare con sé Caterina ad un matrimonio super intimo, privato e di grande classe tra una scrittrice e uno sceneggiatore nel cuore della Maremma Toscana: “Brera risponde al mio invito a Ibiza con questo evento. Siamo diversi e forse lui ha pensato “tu mi porti a Ibiza io ti porto ad un matrimonio privato”. Insomma – chiosa Caterina Balivo – Siamo diversi: io lo porto a Ibiza per la festa dei quarant’anni di questo amico avvocato, lui mi porta ad un matrimonio molto privato di una scrittrice con un grande sceneggiatore.

Da lì ho capito che eravamo molto diversi ma proprio per questo ci amavamo tanto”. A Ibiza però, come ha dichiarato la stessa conduttrice, lui non ce l’ha più voluta portare.