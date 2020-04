Chi è Manuel Regueiro: scopriamo insieme l’età, la carriera televisiva e teatrale e la vita privata dell’attore protagonista della nuova serie de ‘Il Segreto’ in onda tutti i pomeriggi dalle 16:20 su Canale 5

Manuel Regueiro è uno dei nuovi attori protagonisti della Soap di canale 5 ‘Il Segreto’. La serie tv che è arrivata alla sua ultima stagione, sta trattando le vicende avvenute nel 1930, 4 anni dopo l’incendio di Puente Viejo per mano di Fernando Mesia. Nella nuova stagione, assisteremo agli intrecci di vita tra le tre nuove famiglie del posto che hanno preso il posto dei vecchi personaggi della serie, primo fra tutti Donna Francisca Montenegro. Manuel Regueiro ne ‘Il Segreto’ interpreta il ricco imprenditore Ignacio Solozabal, che vive nell’ex villa della signora Francisca Montenegro con le tre figlie Carolina, Rosa e Marta e il figlioccio Pablo. L’attore prima di approdare a Puente Viejo è stato protagonista in un’altra amatissima soap spagnola in onda nella fascia di pranzo. Ma adesso andiamo a scoprire qualcosa in pù su quest’attore che per la prossima stagione vedremo tutti i pomeriggi su Canale 5 dalle 16:20.

Sono pochissime le informazioni che siamo riusciti a trovare sul conti di Manuel Regueiro, Infatti, non sappiamo dirvi con precisione, la data di nascita, ma sappiamo dirvi che è nato in Galizia. L’attore è stato molto impegnto sia in teatro che in televisione, ma il vero successo in Italia, arriva con la sua interpretazione di Don Arturo Valverde nella serie tv ‘Una Vita’. L’uomo interpreta un ricco colonnello dell’esercito spagnolo che decide di trasferirsi ad Acacias 38 con l’adorata figlia Elvira. L’intento dell’uomo è quello di trasferirsi nel ricco quartiere per poter trovare uno sposo degno del nome della figlia, anche se non tutto andrà come previsto. Dopo numerosi tentativi di ostacolarli, il colonnello dovrà arrendersi all’idea che la sua adorata figlia sia scappata con l’ex domestico, che poi si scoprirà essere figlio di Susana, la sarta. In seguito il colonnello verrà ucciso poco prima di giungere all’altare con Silvia, donna che negli anni era riuscita a far breccia nel suo cuore. In Italia non è conosciuto solo per il suolo di Arturo Valverde, Manuel ha infatti preso parte anche ad altre due serie tv che in Italia hanno avuto un notevole successo, stiamo parlando di: ‘Il sospetto’ del 2015 con Yon Gonzalez e Blanca Romero e ‘Il tempo del coraggio e dell’amore’ con Alba Flores e Adriana Ugarte.

Successivamente entra nel Cast de ‘Il Segreto’ dove interpreterà per quest’ultima stagione il ricco imprenditore Ignacio Solobazal. L’uomo è molto attivo sui social network, in particolare su Instagram, dove condivide moltissimi scatti della sua vita quotidiana sul set della soap spagnola. Nonostante sia molto attivo sui social, Manuel risulta essere un uomo molto riservato e per questo motivo si sa molto poco anche della sua vita privata. Non sappiamo infatti dirvi se l’uomo è sposato o se ha dei figli.