Clizia Incorvaia dopo l’avventura al Grande Fratello Vip: ‘Scacciare via la cherofobia’, la promessa ‘particolare’ sul suo profilo Instagram

Clizia Incorvaia sta trscorrendo questa quarantena, tra l’affetto della figlia e quello dei propri followers. Per la ragazza, l’avventura al Grande Fratello Vip 4 si è interrotta bruscamente a causa di alcune sue affermazioni ritenute non consone al programma, nei confronti di Andrea Denver. Il programma si vide costretto a dover squalificare la ragazza, senza se e senza ma. Proprio in quei giorni si faceva strada il giovane Paolo Ciavarro nel cuore dell’ex moglie di Sarcina e il dover abbandonare così improvvisamente la casa non è stato piacevole per i due innamorati. Finito il programma molti si aspettavano di vedere i due ragazzi trascorrere la quarantena insieme, ma così non è stato e ovviamente è stato necessario mettere a tacere tutti i rumors su una presunta crisi. Ma tutto sembra procedere per il meglio, e lo dimostrano anche i commenti dolcissimi che i due ragazzi si scambiano sotto le loro rispettive foto sui social. La ragazza in particolare, ultimamente è molto attiva su Instagram, dove oltre a portare foto e storie della sua vita quotidiana, rende partecipi anche i followers attraverso numerose dirette.

Clizia Incorvaia: ‘Scacciare via la cherofobia’, la promessa ‘particolare’ su Instagram

Clizia Incorvaia sta facendo parlare moltissimo di se, soprattutto per la relazione che stava nascendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip con il giovane figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, Paolo. I due ragazzi si sono guardati, poi corteggiati e piaciuti moltissimo. Il bel Ciavarro è riuscito a conquistare la donna con la sua gentilezza e la sua dolcezza, e nonostante la distanza non sono mancate le sorprese. Prima all’interno della casa del Grande Fratello Vip e po anche fuori, adesso che i due si sono ‘ritrovati’. Molti pensavano infatti che una volta uscito dal Reality, il ragazzo avrebbe trascorso la quarantena a casa della donna, ma così non è stato. Ma Clizia non si è certamente persa d’animo e ha continuato a viversi quest bella conoscenza a distanza e non sono pochi i post in cui fa riferimento proprio a questo amore che sta nascendo.

Proprio oggi pomeriggio la Incorvaia ha pubblicato un post in cui svela alcuni buoni propositi rinnovabili ogni giorno dell’anno. In particolare la donna scrive: “Primo proposito rinnovabile 365 giorni all’anno: commettere errori di felicità e scacciare via la cherofobia“. Per chi non lo sapesse la Cherofobia è proprio la fobia di essere felice, forse è un modo velato per dire che vuole iniziare ad essere felice dopo la fine del suo matrimonio col padre di sua figlia, Francesco Sarcina, frontman del gruppo musicale ‘Le Vibrazioni’. Inutile dirvi che tra i commenti sotto la foto c’è proprio quello di Ciavarro che le scrive: “Voglio essere io il tuo errore“. Pare proprio che i due siano sempre più innamorati.