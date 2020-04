Coronavirus, vi consigliamo nove imperdibili libri da dover leggere assolutamente in quarantena… titoli, trame e autori

In questo periodo di quarantena forzata non solo molte le attività da poter svolgere in casa, ma ovviamente, bisogna cercare di distrarsi il più possibile, per trascorrere queste giornate nella maniera più serena possibile. Per tutti gli amanti della letteratura vogliamo proporre una lista di libri da poter leggere durante questo periodo di quarantena forzata. Libri ovviamente dedicati sia ad una fascia d’età più matura, che per i più piccoli. Andiamo a vedere insieme alcuni testi da poter acquistare sia in versione cartacea che digitale.

Coronavirus, i nove imperdibili libri da leggere assolutamente in quarantena

Qui vi propongo una serie di libri per ragazzi, sia che si affacciano all’adolescenza, sia un po’ più grandi:

La città invisibile – Monica Peetz: Ripercorre le vicende di una giovane quindicenne Lena, alle prese con l’adolescenza e e tutti i problemi che ne seguono. Completamente estraniata dl mondo circostante è rimasta orfana a tre anni e va a vivere con zia Julia che dei suoi genitori non le racconta mai nulla. Un pomeriggio Lena scoprirà all’interno di uno scatolone un vecchio orologio ottagonale con incisa una data di nascita antecedente la sua nascita e il suo nome. Dopo aver indossato l’orologio Lena inizierà a fare i conti con delle verità più grandi di lei e l’incontro con un ragazzo misterioso la aiuterà a venire a capo di molti misteri. Harry Potter e la pietra filosofale – J.K. Rowling: Il giovane Harry Potter vive in una piccola casa con gli zii e i cugini, a cui è stato affidato dopo la morte dei genitori. Qui vive una vita fatta di cattiverie e tristezza, fino al suo undicesimo compleanno. Il ragazzino inizierà a comprendere il perché della cicatrice sulla fronte e che il suo mondo non è quello degli umani, ma quello della magia. Il piccolo Harry viene infatti catapultato ad Hogwards, dove troverà un mondo di magia, in cui i gufi parlano e nulla è come sembra. Il primo capitolo della saga è adatto anche ai più piccini. Il Barone Rampante – Italo Calvino: Le vicende girano intorno alla vita del piccolo Barone Cosimo, che in seguito ad un litigio avuto col padre, per le continue costrizioni e regole, decide di andare a vivere sugli alberi. La sua vita da qui in poi diventa ricca di avventure: si innamora, poi fa amicizia anche con i ragazzi del paese… Col passare degli anni si adatta a vivere la sua vita sugli alberi, lotta addirittura contro i pirati e studia tanto, diventando un filosofo conosciuto nell’intera Europa. Una vita fatta di avventure, che però non gli impedisce di avere molti dei comfort che aveva al palazzo di suo padre. La variante di Luneberg – Paolo Maurensig: La misteriosa morte di Dieter Frisch, uomo d’affari e appassionato di scacchi, non viene analizzata nel modo giusto. L’uomo infatti è morto all’interno di una vecchia scacchiera, lasciando un messaggio… Il racconto prosegue a suon di Flashback sugli attimi precedenti alla morte dell’uomo. Un racconto ricco di colpi di scena adatto soprattutto agli adolescenti dopo i 14 anni, che possono trovare nel romanzo delle perle di storia e degli spunti di riflessione sulla vita nella sua essenza più intima. Shadowhunters – Cassandra Claire: Mondo avvincente quello degli Shadowhunters, i cacciatori dell’ombra che proteggono il mondo dai demoni e gli spiriti del male. Clarissa ha solo 16 anni ma durante una festa ad un locale molto in di New York la sua vita cambia per sempre. Nel locale vede tre ragazzi uccidere un uomo ma quando arrivano i soccorsi il cadavere non c’è più e solo lei riesce a vedere i tre colpevoli, loro sono i Cacciatori.

Libri per adulti: