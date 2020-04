Doc – Nelle Tue Mani: quali sono i fatti realmente accaduti e quali no?

Quali sono i fatti veri e realmente accaduti nella fiction Doc-Nelle Tue Mani e quali invece sono stati inventati?

Doc – Nelle Tua Mani è una fiction con protagonista Luca Argentero che prende spunto dalla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, ex primario dell’ospedale di Lodi che ha perso la memoria e si è risvegliato dopo un incidente avendo cancellati gli ultimi 12 anni di vita. Una storia appassionante che sta tenendo incollati allo schermo milioni di telespettatori. In molti però, capito che la fiction prende spunto da una storia vera si stanno chiedendo quali fatti sono realmente accaduti e quali no. La risposta arriva da Fanpage.

Quali sono i fatti realmente accaduti nella fiction Doc-Nelle Tue Mani?

Doc-Nelle Tue Mani racconta del dottor Andrea Fanti che ha perso la memoria. Si parte dalle orme di una storia vera, ma chiaramente poi alcuni fatti ed episodi sono stati romanzati o completamente inventati ai fini della narrazione. Quali sono quindi le cose vere e quali no?

La sparatoria: nella fiction il medico perde la memoria per colpa di una sparatoria. Nella realtà il dottor Piccioni è stato vittima di un tragico incidente stradale il 31 maggio 2013 sulla tangenziale di Pavia.

La perdita di memoria: questo è vero. Il dottore ha realmente perso 12 anni di memoria nell’incidente stradale. Quando si è risvegliato dal coma aveva una amnesia che fermava ogni suo ricordo a 12 anni prima del trauma.

La morte del figlio: il figlio Mattia nella fiction è morto. Ma questo non è vero nella vita reale del dottor Pierdante Piccioni non è accaduto veramente. Il trauma che ha subito è stato però ricordare la morte della madre avvenuta 3 anni prima.

La crisi coniugale: questo avvenimento è falso. Nella vita di Pierdante Piccioni infatti, non c’è stata nessuna crisi matrimoniale. Tra lui e Assunta, sua moglie, è andato tutto bene.