Doc-Nelle tue Mani, ultima puntata: come è terminata?

Doc-Nelle tue Mani, giovedì 16 Aprile è andata in onda l’ultima puntata della serie televisiva di Rai Uno: in attesa del continuo, com’è terminata?

Giovedì 16 Aprile è andata in onda la quarta e, per il momento, l’ultima puntata di Doc-Nelle tue Mani. La serie televisiva, ispirata alla storia di Pierdante Piccioni, ha riscosso un successo straordinario sin dalla prima puntata. È proprio per questo motivo che tutto i suoi telespettatori non vedono l’ora di sapere come termineranno le vicende di Luca Argentero e company. Perché, come raccontato in un nostro recente articolo, le riprese della serie televisiva sono state interrotte proprio sul più bello a causa dell’emergenza Coronavirus. Non è un caso, infatti, se fino a questo momento sono state mandate in onda soltanto quattro puntate. Ecco. Appurato che il l’ultima puntata sia stato trasmesso il 16 Aprile, com’è terminata la fiction televisiva di Rai Uno? In attesa di scoprire cosa ci riserveranno queste ultime due, ecco il gran colpo di scena regalato da questo quarto appuntamento.

Doc-Nelle tue Mani, ultima puntata: come andata a finire la serie di Rai Uno?

Doc-Nelle tue Mani è stata la fiction televisiva di quest’anno, è praticamente indiscusso. Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino e company sono riusciti alla grande a calarsi nei panni di questa incredibile storia che, ricordiamo, è ispirata ad una vicenda realmente accaduta. Per tutta la durata di queste quattro puntate, abbiamo potuto ammirare Andrea Fanti e il suo incredibile staff medico. Tra colpi di scena, commoventi episodi e tanto altro ancora, la serie di Rai Uno si dimostrata un vero e proprio portento. È proprio per questo motivo che, come dicevamo precedentemente, in attesa di scoprire cosa ci riserveranno le ultime due puntate che, molto probabilmente, andranno in onda in autunno, il quarto appuntamento ci ha regalato delle emozioni davvero indescrivibili. Di che cosa parliamo? Scopriamolo nel dettaglio.

Come raccontato in un nostro recente articolo, in questo ultimo appuntamento abbiamo visto Andrea Fanti alle prese con una patologia misteriosa di sua figlia Carolina. Motivo per cui, dopo diversi attriti con Agnese, tenterà in tutti i modi di riconquistarla per il bene della ragazza. Insomma, dalle anticipazioni si presuppone un ultimo appuntamento più che avvincente. Ma come andrà a finire?