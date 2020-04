Gabriel Garko, spunta una foto del passato: “Qui avevo 14 anni”, l’incredibile trasformazione dell’attore, ecco com’è cambiato nel tempo.

Gabriel Garko è un attore davvero amatissimo dal pubblico, soprattutto quello femminile. Oltre ad essere apprezzato per il suo lavoro, infatti, Garko è un vero e proprio sex symbol, amato in particolare per la sua bellezza. Lineamenti da favola, occhi chiari e sorriso che non perdona, Gabriel è un bellissimo uomo. Ma l’avete mai visto da adolescente? Poco fa l’attore ha lasciato sbalorditi i suoi fan mostrando sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae quando aveva solo 14 anni. Poco più di un bambino, insomma, ma già con un grande carisma e con il fascino che ancora oggi lo contraddistingue. Siete curiosi di sapere com’era Garko da adolescente? Leggete qui sotto e lo scoprirete!

Gabriel Garko, spunta la foto di quando aveva 14 anni: ecco la sua incredibile trasformazione

Gabriel Garko è un bellissimo uomo e porta benissimo i suoi 47 anni. Protagonista di alcune delle più importanti fiction televisive italiane, Garko è un attore affermato e molto amato dal pubblico, oltre che per la sua bellezza, anche per la sua dolcezza e la simpatia che ha dimostrato in diverse occasioni anche in tv. Sempre piuttosto attivo anche sui social, dove racconta diversi momenti della sua vita quotidiana e lavorativa, Gabriel poco fa ha deciso di condividere con i suoi oltre 400mila followers una sua foto del passato. Lo scatto, infatti, risale a quando l’attore aveva 14 anni. Come spiegato anche nella didascalia, Garko lo ha trovato rovistando un po’ tra le sue vecchie cose. Anche lui, infatti, come tutti è in casa in questo periodo di quarantena imposto dal Governo a causa dell’emergenza Coronavirus e probabilmente ha deciso di ammazzare il tempo guardando un po’ nel cassetto dei ricordi. “Stando a casa…trovi di tutto! Foto di quando avevo 14 anni”, scrive l’attore, che non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi fan questa immagine. Del resto, come dargli torto! Guardando la foto, infatti, è difficile non rimanerne affascinati.

Garko a 14 anni aveva già il suo bellissimo sorriso e si può riconoscere in maniera abbastanza chiara il suo sguardo. Diversi, invece, i capelli, che erano decisamente più scuri e ricci, così come alcuni tratti del viso, che nel tempo si sono inevitabilmente trasformati. Inutile dire che lo scatto ha riscosso un successo incredibile sul profilo Instagram dell’attore, che è stato subito riempito di like e complimenti da parte dei suoi tantissimi fan. E voi cosa ne pensate della sua trasformazione?