Amici 19, Gaia Gozzi è fidanzata? La sorprendete rivelazione

Vi siete mai chiesti se la vincitrice di Amici 19 Gaia Gozzi sia fidanzata? A svelare ogni cosa è la diretta interessata: ecco le sorprendenti parole.

È uno dei personaggi più in voga del momento, Gaia Gozzi. Da quando il suo percorso all’interno della scuola di Amici 19 è terminato e, tra l’altro, si è concluso più che alla grande, la cantante ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto per il suo album ‘Genesi’ e i suoi due singoli ‘Chega’ e ‘Coco Chanel’ che, sin da subito, hanno scalato le classifiche, ma anche perché tutti la ‘desiderano’. Qualche settimana fa, ad esempio, vi abbiamo parlato dell’intervista rilasciata al canale social del settimanale ‘Chi’ svelando di aver donato parte del montepremi vinto nel talent di Canale 5 alla Protezione Civile per quest’emergenza Coronavirus che il nostro Paese sta vivendo in questo periodo. Adesso, invece, vi parleremo di un’intervista rilasciata al settimanale Grazia dove la giovane emiliana ha svelato qualcosa della sua vita sentimentale. Ecco. Sappiamo che è giovanissima, ma è fidanzata? Ecco cosa dichiara la diciannovenne emiliana.

Gaia Gozzi di Amici 19 è fidanzata? Cosa rivela la cantante

Il suo primo inedito ‘Chega’ presentato appena approdata nella scuola di Amici 19 parla di una donna che, dopo la fine della sua storia d’amore, è completamente ferita. Ecco. La domanda, adesso, sorge più che spontanea: Gaia Gozzi è fidanzata? Sappiamo che giovanissima e, soprattutto, che gode di un fascino più unico che raro. Ecco, nella sua vita, però, c’è qualcuno? A raccontare ogni minima cosa, come dicevamo precedentemente, è la diretta interessata. Che, in una recente intervista per il settimanale Grazia, non soltanto ha fatto intendere di essere innamorata della musica, ma ha fatto anche una sorprendente rivelazione sul suo passato. Dalle sue parole, si legge chiaramente che, seppure la giovane età, la diciannovenne emiliana ha sofferto amore. Anzi, per dirla meglio, la bella Gozzi ha raccontato di aver vissuto, nel suo passato, una relazione in cui era solita smussare alcune parti di sé e del suo carattere. Ma cerchiamo di capirci qualcosa in più.

‘Avevo una relazione. E talvolta dimenticavo di cercare la mia felicità’, queste le sorprendenti parole che Gaia Gozzi utilizza per parlare della sua precedente vita sentimentale. Per poi concludere: ‘Un rapporto è fatto da due persone diverse che camminano insieme, non da due individui che si fondono in uno solo’. Insomma, seppure giovanissima, da queste sue parole si può chiaramente intendere che Gaia ha le idee molte chiare e, soprattutto, una maturità da vendere. Ma di questo non avevamo alcun dubbio. E siamo certi che, prima o poi, il suo principe azzurro arriverà.