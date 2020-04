Doc-Nelle tue Mani, Gianmarco Saurino è uno dei protagonisti indiscussi di questa serie televisiva: la confessione inedita in una recente intervista.

Insieme a Luca Argentero e Matilde Gioli, Gianmarco Saurino è uno dei protagonisti indiscussi di Doc-Nelle tue Mani. La serie televisiva, ispirata alla storia di Pierdante Piccioni, ha riscosso, sin dal primo momento, un successo davvero spropositato. Tanto che, a causa della sospensione delle riprese per l’emergenza Coronavirus, il pubblico italiano non vede l’ora di assistere all’incredibile finale stagione. In attesa di questo, questa sera 16 Aprile andrà in onda la quarta ed ultima puntata della fiction che, senza alcun dubbio, regalerà, come al suo solito, dei grandissimi colpi di scena. È proprio per questo motivo che il giovane dottore Lorenzo Lazzarini si è lasciato andare ad un lunga intervista a TV Sorrisi e Canzone. Durante la quale si è lasciato andare ad una confessione del tutto inedita su un ‘particolare’ episodio.

Gianmarco Saurino di Doc: ‘È stato sconvolgente’, a cosa si riferisce

Gianmarco Saurino, come ben sapete, non è un attore affatto sconosciuto alle serie televisive. Prima ancora di poter interpretare il ruolo di Lorenzo Lazzarini in Doc-Nelle tue Mani, il giovane di Foggia ha ottenuto un ruolo fondamentale in un’altra fiction Rai: Che Dio ci Aiuti. Nonostante, quindi, sia un attore di un certo calibro, in una recente intervista per TV Sorrisi e Canzoni, ha descritto l’incontro con Pierdante Piccioni come ‘sconvolgente’. Sappiamo che la storia raccontata da Luca Argentero non è assolutamente una storia fittizia, bensì è ispirata alla vicenda del medico che, in seguito ad un incidente, ha perso la maggior parte della sua memoria.

‘Gli ho parlato ed è stato sconvolgente per il modo in cui ti ascolta’, queste le parole che Gianmarco Saurino utilizza in questa recente intervista per TV Sorrisi e Canzoni per descrivere l’incontro con Pierdante Piccioni. ‘È un vero medico. Una persona che cerca di comprendere meglio per curarti meglio’, conclude il giovane attore.