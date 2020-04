Mara Venier, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha confessato come sta trascorrendo la quarantena insieme al marito Nicola

La Zia Mara si è sposata ben tre volte: la prima con l’attore Francesco Ferracini, da cui ha avuto Elisabetta, la primogenita; la seconda volta con l’attore Jerry Calà, dal quale si è separata nel 1987; la terza ed ultima volta con il produttore cinematografico Nicola Carraro. L’uomo di recente ha dovuto fronteggiare una congestiona polmonare, come dichiarato da egli stesso sul suo account Instagram. Dopo essere guarito, nel paese si è diffuso il temibile Coronavirus, che ha costretto milioni di italiani a vivere a distanza.

Mara Venier, come sta trascorrendo la quarantena con il marito

La conduttrice di Domenica In ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo nella quale ha parlato di come sta attraversando questo brutto periodo: “Quando rientro a casa, fuori dalla porta, mi spoglio completamente e, in mutandine e reggiseno, corro in bagno per farmi la doccia. Poi infilo gli abiti in lavatrice e quindi, finalmente, rivedo il mio Nicola, rimanendo sempre a un metro di distanza da lui”. Il distanziamento sociale è una delle prime regola da rispettare in questi giorni di quarantena e resterà una delle regole più importanti anche durante la fase 2. La Venier, poi, cerca di restare a distanza soprattutto perchè il marito ha avuto una congestione polmonare, come abbiamo raccontato sopra. La conduttrice, però, ha confessato che ogni tanto Nicola prova ad allungare la mano, ma lei: “Io lo freno e non dormo con lui. Per fare certe cose bisogna aspettare tempi migliori: saremmo due incoscienti se ci comportassimo diversamente”.

La conduttrice, dopo uno stop di qualche settimana, è tornata in onda con il suo programma Domenica In: “Uso tutte le precauzioni: guanti, mascherina e rispetto la distanza tra le persone. Nello studio televisivo siamo in pochi e io mi sono adattata alla situazione: mi trucco e mi pettino da sola”.