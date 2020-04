Dopo l’imperdibile Maratona di Casa Vianello, Mediaset Extra si prepara a mandare in onda altre due splendide maratone più che imperdibili: i dettagli.

A causa dell’emergenza Coronavirus, un po’ tutti i palinsesti televisiva sono stati completamente rivoluzione. Oltre alla sospensione di numerosi programmi di successo, diversi canali si sono attrezzati alla grande per tenere compagnia e far divertire il suo amato pubblico. Non soltanto, come abbiamo potuto constatare in queste ultime settimane, stanno andando in onda le repliche di diverse serie televisive che hanno ottenuto un seguito davvero clamoroso al momento della loro messa in onda, ma Mediaset Extra, ad esempio, ha provvedendo a trasmettere sul suo canale delle maratone davvero imperdibili. In occasione dei dieci anni dalla morte di Raimondo Vianello, infatti, mercoledì 15 Aprile, è stata dedicata un’intera giornata a ‘Casa Vianello Day’. Ma le sorprese non sono affatto terminate qui. Perché, stando a quanto trapelato dalla guida tv condivisa sul sito di Mediaset Play, per venerdì 17 Aprile sono previste altre due maratone più che fantastiche. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Mediaset Extra, in arrivo due imperdibili maratone: di che cosa si tratta

Siete pronti per queste due incredibili e, soprattutto, imperdibili maratone proposte da Mediaset Extra? Noi decisamente si! Per venerdì 17 Aprile, stando a quando si apprende dalla Guida Tv riproposta su Mediaset Play, sembrerebbe che il pubblico italiano vivrà delle ore indimenticabili all’insegna del divertimento e ai ricordi con due programmi super amatissimi. Di quali show si tratta? Di Bim Bum Bam e di Arriva Cristina. Insomma, un vero e proprio tuffo del passato, c’è poco da dire. E che, senza alcun dubbio, verranno accolti in modo più che trionfante da tutti i telespettatori. Ecco. Accertato che verranno messe in onda venerdì, quando partiranno? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Da quanto si apprende dalla Guida Tv riproposta su Mediaset Play, sembrerebbe che il primo programma a fare compagnia il pubblico italiano sia Bim Bum Bam con Paolo Bonolis. Dalle ore 21 fino alla mezzanotte, quindi, potremmo assistere a questo divertente ed esilarante show. Terminato il programma e fino alle 2 di notte, invece, assisteremo alla maratona di Arriva Cristina. Insomma, due appuntamenti davvero imperdibili, vero?

Il ritorno de I Cesaroni

Ma non è affatto finita qui. Perché, oltre a questi due programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana, è possibile rivivere le emozioni che la famiglia Cesaroni ci hanno regalato nei giorni scorsi. Sempre su Mediaset Extra, infatti, è possibile assistere a tutti gli episodi di Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci e company.