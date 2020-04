Miriam Leone seduce Instagram, niente biancheria: “Grazie dei fiori”; il post dell’ex Miss Italia su Instagram.

Tra le ex Miss Italia, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Miriam Leone, che nel famoso concorso di bellezza si è classificata prima nel 2008. Da quel momento, Miriam è entrata nel cuore degli italiani, per non uscirne più. Bella si, ma non solo: oggi la Leone è una conduttrice ed attrice di gran successo. E, anche sui social, la siciliana può contare su un enorme seguito: il suo profilo Instagram conta 1 milione e 200 mila followers. Ed è proprio lì che, poco fa, l’ex Miss ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Un post di ringraziamento, in cui Miriam non indossa la biancheria e, per coprirsi, usa un bellissimo mazzo di fiori. Diamo un’occhiata.

Miriam Leone è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. E, anche sui social, tantissimi fan le dimostrano continuamente affetto. Soprattutto nella giornata di ieri, 15 aprile 2020. Una giornata speciale: Miriam ha compiuto 35 anni. E, per l’occasione, ha pubblicato un post che non è passato inosservato, con uno scatto che la ritrae da bambina e un messaggio da brividi. Ma anche l’ultimo post di Miriam non ha lasciato indifferenti i followers. Il motivo? Nello scatto, Miriam non indossa la maglia, né biancheria: la copre solo un mazzo di fiori colorati. Ecco il post:

“Grazie. Di tutto e dei fiori”, scrive Miriam nella didascalia del post. Un post che, come accade sempre quando si tratta della Leone, ha raggiunto in poco tempo il pieno di likes e commenti. Tutti pieni di complimenti per quella che si conferma una delle Miss Italia più amate di sempre. E voi, cosa aspettate a seguire la bellissima Miriam sui social? Non ve ne pentirete!