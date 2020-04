Nicolai Gorodiskii, il duro attacco dopo Amici 19: “Non me ne frega di quello che dice”; il post del ballerino non è passato inosservato.

Si è conclusa da qualche settimana la diciannovesima edizione di Amici 19. Ma i protagonisti del talent show di Maria De Filippi sono rimasti nel cuore dei telespettatori. Che continuano a seguirli e supportarli attraverso i loro profili social. A salire sul gradino più alo del podio è stata Gaia Gozzi, la cantante che sin dai primi giorni ha conquistato tutti con la sua voce. Ma grandi protagonisti di questa edizione sono stati anche i ballerini, in particolare i due finalisti, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. Ed è proprio di quest’ultimo che vogliamo parlare. O meglio, di un post che qualche ora fa è apparso sul suo profilo ufficiale di Instagrm. L’ex allievo di Amici ha lanciato una frecciatina piuttosto eloquente alla sua ex maestra di danza, Alessandra Celentano. Scopriamo le sue parole.

Nicolai Gorodiskii, l’attacco dopo Amici 19: “Non me ne frega di quello che dice la Celentano”

Nicolai Gorodiskii è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino, in perenne competizione con Javier, ha incantato tutti con il suo talento, coreografia dopo coreografia. E, attraverso il suo profilo di Instagram, l’ex allievo del talent di Canale 5 ha voluto ringraziare i suoi fan, sottolineando che è questo il motivo per cui balla, per far emozionare, ballare e credere ai ragazzi che tutto è possibile, nonostante le difficoltà. Ma, dopo le belle parole per i suoi sostenitori, arriva una stoccata. Senza troppi giri di parole. Nicolai, infatti, lancia una frecciatina ad Alessandra Celentano, sua ex insegnante di danza nella trasmissione. Ebbene, il ballerino ammette di non ballare per ‘gente come la Celentano’, della cui opinione non ha interesse. Nicolai ringrazia tutti gli insegnanti che nel corso della sua carriera lo hanno aiutato a crescere, ma non quelli che lo hanno ‘infangato’. Ecco le sue parole, pubblicate su Instagram:

Parole forti, quelle del ballerino ucraino, che come sempre dimostra di non avere peli sulla lingua. Nicolai aggiunge di voler arrivare a quante più persone possibili che non conoscono bene il mondo della danza, per motivarle e far capire che la danza è vita e non un regime militare. E voi, cosa pensate della frecciatina del ballerino verso la maestra Alessandra Celentano? Da che parte state?