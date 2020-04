“One World Together”, il concerto organizzato in beneficenza da Lady Gaga, andrà in onda su Rai Uno: ecco orario e conduttori

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio il mondo. Il temibile morbo è partito dalla Cina per poi diffondersi in tutto il pianeta. Dall’Europa agli Stati Uniti, fino ad arrivare all’Africa, che potrebbe diventare il nuovo focolaio del mondo. In questi giorni di quarantena ‘forzata’ per tutto il mondo, numerosi artisti e personalità famose si sono mobilitati per aiutare la popolazione mondiale. Lady Gaga, ad esempio, ha organizzato un concerto per raccogliere fondi per l’emergenza Coronavirus. “One world together at home” coinvolgerà tantissimi artisti direttamente dalle proprie abitazioni.

One world together: orario e conduttori su Rai Uno

Lady Gaga ha organizzato un mega concerto che coinvolgerà gli artisti più famosi del pianeta direttamente dalle loro abitazioni. Il fine ovviamente è quello di raccogliere fondi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il concerto andrà in onda sabato 18 aprile in tutto il mondo e sarà trasmesso anche in Italia. Il mega evento andrà in onda su Rai Uno alle 2:00 (orario italiano) e sarà condotto da Fabio Canino ed Ema Stokholma. Lo stesso Canino l’ha annunciato su Twitter: “Adesso si può dire: sabato alle 02:00 in contemporanea in tutto il mondo io e Ema Stokholma condurremo su Rai uno la cronaca del megaconcerto One world together at home organizzato da Lady Gaga per raccogliere fondi causa covid19. Sarà un evento unico come fu il Live Aid”.

Adesso si può dire!! Sabato alle 02:00 in contemporanea in tutto il mondo io e @emastokholma condurremo su @RaiUno la cronaca del megaconcerto #Oneworldtogetherathome organizzato da @ladygaga per raccogliere fondi causa covid19 sarà un evento unico come fu il liveaid!!! — Fabio Canino (@fabiocaninoreal) April 14, 2020

La notizia ovviamente ha reso felici moltissimi italiani. L’orario è abbastanza proibitivo, ma considerando il periodo di quarantena, molti potranno fare un piccolo sacrificio per seguire questo evento unico e raro. Tantissimi artisti si collegheranno dalle loro lussuose residenze e canteranno i loro pezzi migliori. Durante il mega evento si potrà anche donare per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.