Paola Di Benedetto, la frecciatina dopo il GF Vip: “Il tuo percorso è stato triste”; scopriamo cosa è successo.

Mercoledì 8 aprile si è conclusa la quarta edizione del GF Vip. Un’edizione durante ben tre mesi: era l’8 gennaio, infatti, quando i vip sono entrati nella Casa più spiata della tv. Un’edizione, questa, che ha regalato tantissime emozioni e colpi di scena. Merito del cast messo su da Alfonso Signorini, per la prima volta nelle vesti di conduttore nel reality di Canale 5. E, tra tutti, è stata la bellissima Paola Di Benedetto a trionfare. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha conquistato tutti con la sua semplicità ed educazione, dimostrando di non essere la classica ragazza ‘bella che non balla’. Al contrario, nella Casa Paola ha dimostrato gran carattere, prendendo posizione ogni volta che era necessario. Ma anche fuori dalla Casa, la vincitrice non le manda a dire. In un’intervista al settimanale Chi, la Di Benedetto replica ad alcune dichiarazioni di due ex coinquiline, che avevano commentato il suo aumento di peso durante il reality. Scopriamo di più.

Paola Di Benedetto, la frecciatina dopo il GF Vip: la replica a Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia

Paola Di Benedetto è la vincitrice del Grande Fratello Vip 4. Una vittoria inaspettata, per la bellissima fidanzata di Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede. La bellissima influecer non si aspettava di essere la preferita dal pubblico, dato il cast di questa edizione. Ma Paola è riuscita ad entrare nel cuore di milioni di telespettatori, che l’hanno votata portandola alla vittoria. Al settimanale Chi, Paola ha ripercorso la sua avventura all’interno della casa, esprimendo la sua su alcuni degli ex concorrenti del reality. Durante l’intervista, Paola ha parlato anche dei commenti di Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa, che durante una diretta Instagram hanno fatto riferimento ai kg in più che la Di Benedetto avrebbe messo nella Casa. Ecco la replica di Paola: “Hanno fatto una battuta sul fatto che sono ingrassata. Ma se alla fine di un percorso così bello ti ritrovi a parlare dei tre kg che ho preso mangiando biscotti, devi rivedere un paio di cose, perché vuol dire che il tuo percorso è stato triste“.

