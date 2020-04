Pupo, il retroscena su Alfonso Signorini al GF Vip: “Ci scontrammo quando…”; ecco cosa ha raccontato l’opinionista del reality.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa mercoledì 8 aprile. Un’edizione durata ben tre mesi: i vip hanno fatto il loro ingresso nella Casa l’8 gennaio. Un’edizione che ha saputo regalarci tantissime emozioni e colpi di scena. Merito del cast messo su da Alfonso Signorini, al suo debutto da conduttore nel reality, dove era stato sempre opinionista. E nel ruolo di opinionisti, invece, Signorini ha scelto una coppia inedita, formata da Wanda Nara e Pupo. Una coppia risultata vincente: i due sono piaciuti tanto al pubblico, almeno nella prima parte dello show. Nelle ultime puntata, infatti, a causa del diffondersi del Coronaviurs, la Nara non ha potuto raggiungere lo studio, e ad ‘aiutare’ Alfonso nella conduzione ci ha pensato Pupo. E proprio quest’ultimo, intervistato da TVBlog, ha svelato alcuni retroscena sul GF Vip e, in particolare, sul suo rapporto con Alfonso Signorini. Durante l’esperienza nel reality, i due si sono scontrati in una precisa occasione. Scopriamo di più.

Pupo, il retroscena su Alfonso Signorini al GF Vip: lo scontro per la squalifica di Salvo Veneziano

Un’esperienza unica, quella di Pupo al GF Vip. Il cantante, nelle vesti di opinionista, si è buttato a capofitto in questa nuova avventura televisiva, che si è rivelata davvero soddisfacente. Pupo, come Wanda Nara, ha convinto il pubblico di Canale 5 e a Tv Blog ha ammesso di essere soddisfatto della sua avventura: “Non sapevo se sarei stato all’altezza, non volevo essere sopra le righe. Volevo essere quello che poi è venuto fuori, uno che era dentro alle vicende e nel contempo distaccato”. Insomma, un bilancio positivo quello di Pupo che, durante l’intervista, parla anche di Alfonso Signorini. Parole bellissime per il conduttore, che definisce “una grandissima sorpresa, un amico fraterno, una persona molto più valida di quello che pensavo”. Per Pupo, nessuno meglio di Alfonso avrebbe potuto gestire una situazione così delicata come quella di condurre in diretta durante il difficile periodo che stiamo vivendo in Italia. Ma, nel corso del GF Vip, Pupo e Signorini si sono anche scontrati. È accaduto in occasione della squalifica del concorrente Salvo Veneziano: “Quando lo buttarono fuori ci scontrammo. C’è stato un momento in cui ho pensato che non fosse molto propenso al contraddittorio, e ne abbiamo parlato in maniere molto chiara. È fondamentale che l’interlocutore, seppur non d’accordo, non si trascini dietro la frustrazione”

Insomma, tutti risolto tra Pupo e Signorini, che rappresentano senza dubbio due dei fattori del grande successo di questa edizione del Grande Fratello Vip. E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivederli anche nella prossima edizione del reality più spiato della tv?