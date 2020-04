GF Vip, Adriana Volpe e un concorrente sarebbero stati insieme prima del reality: la conferma del manager.

Il Grande Fratello Vip è terminato lo scorso 8 aprile, ma i protagonisti di questa edizione sono rimasti nel cuore dei telespettatori. Sui social, infatti, i vip organizzano ogni giorno dirette Instagram per tenersi in contatto con i propri fan, che possono interagire e fare loro domande. Tra i concorrenti più amati di questa edizione c’è senza dubbio Adriana Volpe. La conduttrice ha conquistato tutti sin dalle prime puntate del reality, con la sua dolcezza, eleganza e solarità. In tanti sono certi che, se non avesse lasciato il gioco per motivi personali, Adriana sarebbe giunta fino in finale, lottando per la vittoria. Ma è proprio Adriana Volpe la protagonista di una voce di gossip che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. La bellissima conduttrice, infatti, avrebbe avuto una storia con un suo ex coinquilino. No, non parliamo di Antonio Zequila. Curiosi di scoprire di più? Vi sveliamo tutto subito.

GF Vip, Adriana Volpe e un concorrente sarebbero stati fidanzati prima del reality: si tratta di Fabio Testi

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 4. I fan impazziscono per lei e non vedono l’ora di vederla di nuovo in tv, magari alla conduzione di un programma tutto suo. Nella Casa, Adriana ha legato con tante persone, creando rapporti d’amicizia sinceri e profondi, come quello con Paola Di Benedetto e con Patrick Ray Pugliese. Ma, secondo qualcuno, nella Casa c’era qualcuno che Adriana Volpe conosceva molto bene. La conduttrice avrebbe avuto una storia d’amore con Fabio Testi, anche lui concorrente del GF Vip. A confermarlo è Francesco Chiesa Soprani, manager dei famosi, in un’intervista al settimanale Nuovo. La relazione tra i due risalirebbe a oltre 20 anni fa, ma durante il percorso nel reality nessuno dei due ha mai parlato di questa storia. Secondo il manager, è stato proprio l’attore a parlargli della storia con la Volpe: “Era il 1994, Fabio mi disse che Adriana era la sua fidanzata. Da parte mia non c’è nessuna malizia, ma solo che i telespettatori sappiano che, oltre al presunto flirt con Zequila, ce n’è un altro molto più interessante”. Queste le parole di Soprani, che parla anche di una festa in un noto locale, in cui Testi si presentò proprio con Adriana, presentandola come la sua fidanzata.

Infine, il manager fa un invito alla conduttrice: “Adriana deve dire la verità. Ad avere avuto una storia con persone perbene come Fabio Testi non c’è nulla di male. La gente sarebbe contenta di sapere come sono andate le cose”.