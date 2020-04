Amici, Gaia Gozzi mostra i suoi tatuaggi: quanti sono e il loro significato

Amici, Gaia Gozzi mostra ai fan i suoi tatuaggi: ecco quanti sono, il loro significato e come hanno reagito i genitori della cantante quando li hanno visti.

Sono passate due settimane da quando Amici è terminato e i protagonisti del seguitissimo talent sono sulla cresta dell’onda, anche se hanno dovuto, per il momento, rinunciare ai firma copie e agli Instore che di solito vengono fatti dopo il programma, a causa dell’emergenza Coronavirus, che costringe tutti a rimanere in casa. Nonostante la quarantena, però, gli ex concorrenti dell show condotto da Maria De Filippi stanno comunque in continuo contatto con i loro fan, attraverso dirette social e video che mostrano il loro modo di trascorrere le giornate o anche la loro musica. Qualche giorno fa, ad esempio, Giulia Molino ha fatto una diretta su Instagram raccontando alcuni dolorosi retroscena sulla sua adolescenza. Ora, invece, è stata a volta di Gaia Gozzi, la vincitrice del talent, che nel corso di una diretta Tik Tok ha invece mostrato ai fan tutti i suoi tatuaggi, spiegandone anche il significato: ecco cosa ha raccontato la giovane cantante.

Amici, Gaia Gozzi spiega il significato dei suoi tatuaggi: ecco quanti sono e come hanno reagito i suoi genitori

Gaia Gozzi è la vincitrice della diciannovesima edizione di Amici. La giovane cantante, ex concorrente e seconda classificata di X Factor, è riuscita a sbaragliare la concorrenza, arrivando davanti a Javier, Giulia e Nicolai, gli altri tre finalisti di questa edizione, e ora si sta godendo il suo successo. In questo periodo di emergenza Coronavirus, anche lei, come tutti, è in casa e sta approfittando di questo periodo per farsi conoscere dai fan attraverso i social. Nell’ultima diretta che ha fatto su Tik Tok, Gaia ha parlato della sua vita, soffermandosi in particolare sui suoi tatuaggi e sul loro significato, svelando anche diversi retroscena inediti.

Sul braccio sinistro Gaia ha le coordinate geografiche delle sue due città, oltre a una figura stilizzata che rappresenta i suoi genitori: “Mia madre si è messa a piangere quando l’ha visto, mentre mio padre ha detto che mi ero rovinata il braccio con la sua faccia”, ha raccontato la cantante. Sul braccio destro, invece, Gaia ha tatuato un cerchio, che rappresenta la vita, un aeroplanino di carta fatto a 18 anni come simbolo della sua voglia di viaggiare e volare, e una frase dedicata alle sue amiche, ‘Dear Friends’, scritta con la calligrafia di un bambino, a simbolo del fatto che la loro amicizia dura da quando erano piccole.

I racconti di Gaia hanno appassionato i suoi fan, che hanno approfittato della diretta per porle anche tante altre domande, alle quali la giovane cantante ha risposto con molto piacere.