Ascolti TV, 16 aprile: il trionfo di Doc-Nelle Tue Mani

Doc-Nelle Tue Mani: la fiction di Luca Argentero ha conquistato il pubblico a casa e ha sbaragliato la concorrenza in termini di ascolti e share.

Come sono andati gli ascolti TV di ieri, 16 aprile 2020? Quale programma televisivo in onda ieri sera ha ottenuto il maggior quantitativo di share incollando allo schermo più telespettatori. Neanche a dirlo il successo pazzesco è per Doc – Nelle Tue Mani, la fiction di Luca Argentero che, nella sua ultima puntata ha chiuso con quasi 9 milioni di spettatori netti.

Doc-Nelle Tue Mani sbaraglia la concorrenza e vince gli ascolti

Gli ascolti tv del 16 aprile 2020 parlano chiaro. Doc Nelle Tue Mani ha incantato il pubblico. Il primo episodio infatti ha ottenuto 8.917.000 telspettatori e il 29,59% di share mentre la seconda puntata è calata solo di poco: 8.495.000 spettatori netti per il 33.32% di share. Nettamente inferiore invece il risultato del terzo film della saga dei Pirati Dei Caraibi. Jack Sparrow e i suoi compagni hanno ottenuto un buon risultato, certo, ma inferiore alla fiction Rai. Si parla infatti di 2.536.278 spettatori netti per il 10.97% di share. Il terzo programma più visto, che si aggiudica la medaglia di bronzo è invece Dritto e Rovescio, su Rete 4 che ottiene 1.683.786 spettatori netti per il 7.12% di share. Su Italia 1 invece Momentum colleziona 1.296.183 telespettatori netti e il 4.36% di share. Sempre più in basso nel podio troviamo poi:

Il Mostro: 1.232.343 spettatori netti e il 4.2% di share

PiazzaPulita: 1.108.369 spettatori netti e il 4.78% di share

Captain America: Civil War: 940.341 spettatori netti e il 3.37% di share

La notte dei record: 589.315 spettatori netti e il 2.1% di share

Gli ascolti della fascia di mezzogiorno e pomeriggio

Se alla sera quindi ha trionfato Doc-Nelle Tue Mani, la fascia di mezzogiorno invece ha visto un buon risultato di Storie Italiane, in termini di share con il 12.9% mentre per numero di spettatori Il Meglio di Linea Verde ha ottenuto 1.896.000 spettatori.

Aumentano poi di molti gli ascolti di Forum su Canale 5 con 1.796.000 telespettatori con il 14.5% di share. Per quanto riguarda invece i programmi del pomeriggio abbiamo: