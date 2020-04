Frank Matano in quarantena: “Sembrano capelli da attaccare sui Lego”

L’ironia di Frank Matano sui suoi capelli in questa quarantena è contagiosa: “Sembrano capelli per gli omini dei Lego”.

Questa quarantena sta obbligando a rimanere a casa. Gli italiani, così come in tante altre parti del mondo sono tutti fermi e con loro anche le attività commerciali come i parrucchieri. Se alcuni, come Paola Barale, hanno deciso di dare una rinfrescata al loro look con dei tagli fai da te, o dei tutorial, c’è chi invece sta lasciando crescere la propria chioma fluente e selvaggia, con risultati divertenti. Come Frank Matano.

Instagram, Frank Matano e i suoi capelli da quarantena

Il comico e giudice di Italia’s Got Talent, infatti, ha postato sui social una foto della sua “Situazione Capelli”. Lui, come tanti uomini che hanno i tagli corti, sono in questo momento in balia della natura. I capelli crescono un po’ come gli pare e questi look da quarantena riescono a strappare un sorriso a chi è casa. Frank si scatta dunque questa foto e la commenta sostenendo che ormai i suoi capelli sembrano quelle parrucche che si attaccano sopra agli omini dei Lego. “Sembrano sia capelli da attaccare su un omino Lego” scrive il comico, ma non ha finito certo qui di commentare il suo look e aspetto. Con la sua incredibile vena ironica che ormai tutti abbiamo imparato ad amare aggiunge: “Sembro un lord viziato che mangia cosce di pollo facendo molto rumore”. Il suo aspetto alla fine non è così male. I fan ridono e commentano la sua foto con simpatia “Mi preoccupa più lo sguardo da pazzo” e ancora: “Sembri sempre di più il figlio di Fabio De Luigi”. Alla fine, come notano ancora molti suoi followers “È la rivincita di noi pelati” alludendo ovviamente al fatto che loro non hanno problemi di look.

Insomma, Frank Matano anche se in quarantena come tutti e in una situazione difficile come quella che stiamo vivendo per il Coronavirus, riesce sempre a strappare un sorriso. Cosa che non va data assolutamente per scontata vista la marea di notizie, non sempre positive, che arrivano.