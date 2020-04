GF Vip, il duro attacco di Patrick al suo ex coinquilino: “Percorso ignobile”, ecco a chi si riferiva.

Il Grande Fratello Vip 4 si è concluso mercoledì 8 aprile, ma i protagonisti del reality di Canale 5 sono rimasti nel cuore dei telespettatori. Che, ogni giorno, attendono post o dirette sui social dei loro beniamini, tornati in possesso dei loro cellulari usciti dalla Casa. E tra i concorrenti più amati dal pubblico c’è senza dubbio lui, Patrick Ray Pugliese, il veterano del GF Vip. Si, perché questa è stata le terza volta che Patrick ha partecipato al reality come concorrente, e, per la terza volta, è giunto in finale. Un percorso bellissimo, quello del gieffino, che nella Casa ha legato con tantissimi concorrenti. Ma non con tutti. Con Antonio Zequila, ad esempio, non è nata alcuna amicizia. Al contrario, i due si sono scontrati più volte nella Casa e, una volta fuori, le frecciatine non si sono fermate, da una parte e dall’altra. Sul suo profilo Instagram, Zequila ha pubblicato svariati post che sembrano indirizzati proprio al suo ex coinquilino. Intervistato da FanPage, Patrick conferma la sua opinione su Antonio, definendo il suo percorso al GF Vip ‘ignobile’ Scopriamo di più.

GF Vip, il duro attacco di Patrick al suo ex coinquilino Zequila: “Ha insultato dal primo giorno”

Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila non saranno mai amici. Dopo l’esperienza al GF Vip, i dissapori tra i due concorrenti non sembrano affatto accantonati. In un’intervista di FanPage, Patrick ha riparlato della ‘questione Zequila’, definendo il suo ex coinquilino uno sbruffone: “La sua è stata pura strategia, ha insultato dal primo giorno, continuava a dire a Sossio Aruta che era un ignorante e dal pulpito di uno che si chiama ‘Er mutanda’ mi fa ridere”. Parole dure quelle di Patrick, che ha ammesso di aver anche provato a riavvicinarsi ad Antonio durante il percorso, ma inutilmente: “Non ha voluto sentire ragioni, quindi gli ho fatto provare il televoto. Il risultato dell’8% credo gli resterà tatuato a vita. Se l’è cercata con cattiveria quella fine. È impazzito, ha perso il polso dopo aver fatto un percorso ignobile”

Insomma, Patrick non le ha mandate certo a dire. La sue opinione su Antonio Zequila sembra essere molto chiara. Non ci resta che scoprire se quest’ultimo replicherà alle parole del suo ex coinquilino. E voi, che idea vi siete fatti sulla questione? Siete dalla parte di Patrick o di Antonio?