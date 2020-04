Giulia De Lellis e Andrea Damante escono allo scoperto: il video fa impazzire Instagram; è la prima volta che si mostrano insieme dopo il ritorno di fiamma.

Di coppie, nello studio di Uominie Donne, ne sono nate davvero tante. Ma poche riuscite ad entrare nel cuore dei fan come quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Una coppia nata proprio nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, dove il bel veronese era tronista e Giulia una delle sue corteggiatrici. È bastato poco, alla De Lellis, per conquistare Andrea e, dopo il percorso nel programma, è iniziata una meravigliosa storia d’amore, che ha fatto letteralmente sognare i fan. Questo almeno fino alla loro rottura. Una rottura che ha fatto tanto discutere anche perché, dopo poco, Giulia scrive un libro incentrato sui tradimenti del suo ex, con tanto di dettaglio. Un libro che, oggi, sembra proprio acqua passata. Il motivo? Andrea Damante e Giulia De Lellis sono ufficialmente tornati insieme! Quella che era soltanto una voce fino a poco fa, ha trovato conferma proprio in una storia postata dal dj sul suo Instagram: la prima volta in assoluto in cui si mostra con Giulia, dopo il ritorno di fiamma! Curiosi di vedere le immagini? Ve le mostriamo subito!

Giulia De Lellis e Andrea Damante escono allo scoperto: il primo video insieme su Instagram

Ebbene sì, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno deciso di non nascondersi più. La voce di un ritorno di fiamma della coppia era nell’aria già da un bel po’. E, diciamolo, di indizi ne avevano dati anche i diretti interessati. Che, però, non si erano ancora mostrati insieme sui social, nonostante fosse ormai abbastanza chiaro che stessero trascorrendo la quarantena insieme. Questo fino a poco fa, quando il bel Damante ha deciso di togliere ogni dubbio e fare felici i numerosissimi fan della coppia! Andrea e Giulia si mostrano insieme nelle stories di Instagram dell’ex tronista, che ‘utilizza’ la De Lellis durante l’allenamento. “GDL per lo sport”, scrive Andrea, nella story che non è passata di certo inosservata. Date un’occhiata:

Eh si, ormai non ci sono proprio più dubbi! I fan della coppia nata a Uomini e Donne possono davvero gioire: i ‘Damellis’ sono tornati! E, a quanto pare, sembrano più uniti e innamorati che mai. E voi, cosa pensate di questo inaspettato ritorno di fiamma? Vi piacciono Giulia e Andrea di nuovo insieme?