Mediaset modifica il palinsesto per ricordare Luis Sepulveda

Il ricordo di Luis Sepulveda con la messa in onda de La Gabbianella e il Gatto oggi pomeriggio.

Un tragico lutto ha colpito il mondo della letteratura. La morte dello scrittore Luis Sepulveda a 71 anni per colpa del Coronvirus ha fatto bloccare il fiato in gola a moltissime persone. Da più di due mesi lo scrittore lottava in ospedale e per un certo periodo di tempo abbiamo anche pensato che fosse tutto passato. Su di lui non circolavano più notizie. E invece questa brutta malattia se l’è portato via. Un attimo di shock per questa morte, per lui che è stato probabilmente il primo personaggio famoso di cui abbiamo avuto notizia contagiato proprio dal Covid-19. Lui che con la sua dolcissima penna ha incantato il mondo con il romanzo de La Gabbianella e il Gatto. Lo piangiamo, gli auguriamo di volare via lontano e di raggiungere Zorba, la gabbianella e tutti gli straordinari personaggi e caratteri inventati negli anni.

La Gabbianella e il Gatto in tv

Per rendere omaggio alla scomparsa dello scrittore però, Mediaset ha deciso di regalargli un ultimo saluto con la messa in onda del cartone animato di Enzo D’Alò che racconta proprio la storia de La Gabbianella e il Gatto. Preparate i fazzoletti perché la delicatezza del racconto, la morbidezza delle immagini e le parole nate dalla penna dello scomparso Sepulveda sono tutto tranne che per bambini. La messa in onda è alle 16.20 ed è un appuntamento perfetto per tutta la famiglia.

La trama

Il cartone de La Gabbianella e il Gatto è del 1998 e quando uscì al cinema fu un successo clamoroso. La trama racconta di un gatto che diventa amico di una piccola gabbianella orfana, Fortunata. Zorba il gatto e tutti i suoi compari così supereranno le differenze, andranno oltre l’apparenza e creeranno una storia di amicizia pazzesca ed emozionante. Il cast dei doppiatori del film conta nomi eccezionali come Carlo Verdone nei panni di Zorba, Albanese Grande Topo, e Luis Sepulveda stesso che fa il poeta.

Gli altri romanzi famosi di Sepulveda sono ad esempio, Un nome da Torero, Incontro d’Amore in un Paese di Guerra, Le Rose di Atacama, Il mondo alla fine del mondo…